"Темная лошадка" во главе НКЦБФР: СМИ раскрыли, как кандидат без опыта возглавил финрегулятор

В результате перезагрузки руководства Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) возглавил кандидат без предыдущего финансового опыта Алексей Семенюк. Он может быть протеже Давида Арахамии.

Об этом сообщают СМИ. Отмечается, что ситуация в финрегуляторе находится на грани стабильности – при любом нарушении баланса он не сможет принимать важные решения.

Что известно о новом главе НКЦБФР

Отмечается, что назначение Семенюка стало для многих неожиданностью из-за отсутствия опыта работы на фондовом рынке. Согласно информации из открытых реестров, он занимается частным бизнесом, не связанным ни с ценными бумагами, ни с финансами. Семенюк является владельцем двух компаний:

"Брайт Продакшн " (100%) – пошив одежды, хотя и фигурировала в закупках соли коммунальными предприятиями;

" (100%) – пошив одежды, хотя и фигурировала в закупках соли коммунальными предприятиями; "Голден Сильвер" (50%) – производство ювелирных украшений.

Как назначали Семенюка

"Решалось все очень быстро. На самом высоком уровне", – рассказал СМИ один из депутатов в руководстве "Слуги народа".

О поспешности назначения свидетельствует и то, что декларация Семенюка (как кандидата на должность главы НКЦБФР) появилась в Едином государственном реестре только в 08:27 31 декабря. Подписанный президентом Зеленским указ о назначении Семенюка был обнародован около 17:00, а за несколько часов до того был уволен его предшественник Руслан Магомедов.

Нацагентство по вопросам государственной службы должно было проверить кандидатуру Семенюка перед назначением. Однако, вопреки установленному регламенту, проверка началась уже после обнародования указа Зеленского (по данным журналистов, после 18:00 31 декабря).

Что произошло на самом деле

Такая спешка могла быть связана с изменениями правил назначения председателя и членов НКЦБФР. С начала 2026 года их утверждают только по представлению конкурсной комиссии по результатам отбора (ранее они назначались президентом).

Однако пока даже не отобрали членов конкурсной комиссии. В целом этот процесс мог бы растянуться на 3-6 месяцев.

Это может свидетельствовать о том, что назначение Семенюка было пролоббировано. Четыре источника – среди нардепов и в различных финансовых регуляторах – заявили о влиянии главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

НКЦБФР на грани недееспособности

Не менее важная ситуация и с членами комиссии. Для кворума необходимо минимум пять голосов – именно столько в финрегуляторе и осталось.

Еще прошлым летом тогдашний глава нацкомиссии Руслан Магомедов подал прошение на увольнение Максима Либанова, у которого истек срок полномочий. А в декабре подали прошение Ираклий Барамия, Юрий Бойко и Ярослав Шляхов – двух последних Зеленский уволил 5 января, после чего в НКЦБФР остались:

Алексей Семенюк;

Ираклий Барамия;

Юрий Шаповал;

Арсел Ильин;

Михаил Янчук.

Источники утверждают, что 31 декабря уже был сформирован список из восьми кандидатов, но из-за неопределенности некоторые из них отказались рисковать своей репутацией, поэтому назначений не произошло. Однако за час до 2026 года в госреестре появилась декларация кандидата в члены НКЦБФР Александра Вареника – владельца фермерского хозяйства "Брусиловская Экоферма".

Так что теперь членов комиссии назначат в результате конкурса. До тех пор нацкомиссия продолжит функционировать, но в ее составе остаются члены, из которых один несколько месяцев назад просил об увольнении, а полномочия другого завершились почти два года назад.

