Тарифы "Укрзалізниці" на грузовые перевозки должны быть разными, потому что себестоимость услуг разная, – Гусь
Инициатива "Укрзалізниці" по унификации тарифа на грузовые перевозки необоснованна, поскольку себестоимость услуг, которые компания предоставляет перевозчикам, разная.
Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Владимир Гусак.
"Следует переходить к справедливой системе тарифообразования, ведь тариф на маршрутные перевозки имеет совсем другую себестоимость. Там задействовано относительно небольшое количество станций. Грузоотправитель формирует поезд, а "Укрзалізниці" остается только подать локомотив и вывезти по определенному маршруту. И, конечно, совсем другая себестоимость – когда груз, скажем, металлолома, нужно собирать по одному вагону по всей Украине. И, безусловно, на такие виды перевозок эти тарифы должны быть разными, учитывая их реальную себестоимость", – отметил Гусак.
В то же время он подчеркнул, что украинская экономика не может себе позволить очередной рост грузовых железнодорожных тарифов, который неизбежно ударит по промышленности и приведет к сокращению производства.
"Мы продолжаем настаивать, что сейчас точно не может идти речь о повышении тарифов. Напротив: чтобы дать возможность украинским предприятиям, украинской промышленности, украинскому сельскому хозяйству пережить эти тяжелые времена во время военного положения, нужно тарифы снизить. Мы надеемся, что нас услышат другие государственные органы, и там есть положительные сдвиги", – рассказал Гусак.
Напомним, первое полугодие "Укрзалізниця" закончила с прибылью почти в 3 млрд грн. Но позже руководитель компании Евгений Лященко заявил, что до конца года компания получит убыток более чем в 2 миллиарда гривен.
Почему ожидается ущерб, если объемы перевозок постоянно растут, он не объяснил. Зато предложил "гармонизировать" тарифы на грузовые перевозки, которые приведут к очередному удорожанию – после рекордного роста на 70% во время войны.
В свою очередь производители строительных материалов заявили, что в случае гармонизации тарифов стоимость строительных материалов в Украине стремительно вырастет.