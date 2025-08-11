Такого не было с начала большой войны: Украину завалили импортным продуктом

В июле объем импорта свинины в Украину взлетел на 75% к предыдущему месяцу и достиг уровней начала полномасштабного вторжения. Это объясняют ростом цен на отечественную продукцию и падением стоимости мяса за рубежом – теперь между ними минимальная разница.

Об этом сообщили в аналитическом отделе ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ). Всего в июле в Украину завели почти 3,1 тыс. тонн охлажденного и мороженого мяса свиней – на 75% больше чем в июне.

Чью свинину едим

Последний раз такая импортная активность наблюдалась еще в 2022-м. Это связано с двумя факторами:

дальнейшее подорожание украинской свинины;

снижение цен на зарубежную продукцию.

"В июле сезонное сокращение предложения наложилось на общее уменьшение объемов выращивания свинины, поэтому средняя цена на живец свиней убойных кондиций составила 94,68 грн/кг с НДС или $2,27 в валютном эквиваленте, что на 2% выше чем в июне. Зато в начале июля усиление жары несколько ослабило аппетиты потребителей на рынке ЕС, поэтому во многих странах Содружества отметили снижение цен на свинину. Это отразилось и на ценах импорта, которые в июле были на 8% ниже чем месяцем ранее: таможенная стоимость килограмма завезенной из-за границы свинины составляла $2,48 против $2,68 в июне", – отметили аналитики АСУ.

Отмечается, что такие объемы импорта не имеют ощутимого влияния на цены на рынке в целом. Впрочем из-за роста стоимости мяса от отечественных производителей на фоне более низких цен на импорт поощряют мясопереработчиков и торговые сети частично переориентироваться на более "бюджетное" мясное сырье.

Среди основных поставщиков свинины в Украину остаются страны ЕС, в частности Дания, Польша, Франция и Испания. Но в июле в небольших объемах впервые с прошлого ноября возобновился импорт из Канады.

Всего за первые 7 месяцев года в страну поступило из-за рубежа 10,27 тыс. т свинины – это уже в 4,5 раза больше, чем за весь предыдущий год. В валютном выражении стоимость импортируемой продукции составляет $25,8 млн – это тоже больше прошлогоднего показателя.

Кого кормим сами

Зато в июле украинские производители экспортировали 246 т свинины на $808 тыс. Всего с начала года за границу было продано 1,8 тыс. т мяса на $5,3 млн. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года в натуральном выражении и на 32% больше по объемам валютных поступлений. Больше всего продукции поставляется в Гонконг, ОАЭ, Бахрейн и Малайзию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с начала 2025 года цены на свинину в Украине выросли более чем на 30% – килограмм стоит уже более 250 грн, а отдельные отрубы превышают 300 грн/кг. Причина – сокращение внутреннего производства, уменьшение поголовья, рост расходов и сезонное снижение предложения.

