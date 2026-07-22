Святослав Вакарчук поддержал шахтеров ДТЭК концертом на шахте в прифронтовой зоне

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выступил перед шахтерами и энергетиками на одной из прифронтовых шахт ДТЭК. Импровизированный концерт состоялся под землей, на глубине 480 метров, где ежедневно трудятся горняки, обеспечивающие украинским углем тепловую генерацию.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Музыкант спустился в шахту, работающую в нескольких десятках километров от линии фронта, чтобы лично поддержать работников, которые в условиях полномасштабной войны продолжают добывать уголь и готовиться к новому отопительному сезону.

"Для меня честь быть рядом с людьми, которые ежедневно выполняют чрезвычайно сложную работу. Шахтеры трудятся глубоко под землей, а результат их труда ощущает вся страна. Спасибо вам за выдержку, силу и преданность Украине", – сказал Святослав Вакарчук.

Шахтеры ДТЭК работают в сложных условиях из-за приближения боевых действий и постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Несмотря на опасность, они продолжают обеспечивать добычу угля для нужд украинской тепловой генерации.

Ранее Святослав Вакарчук уже поддерживал энергетиков, проведя импровизированный концерт в машинном зале теплоэлектростанции ДТЭК, почти полностью разрушенной в результате российских ракетных атак.