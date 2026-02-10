'Свободная гривня': в Украине хотят запустить налоговый режим, который может сделать ее самой привлекательной юрисдикцией в Европе

В феврале 2026 года в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №15009, который может в корне изменить налоговую архитектуру страны. Речь идет о запуске фискального режима нового поколения – "Свободная гривня", который базируется на простом, добровольном и прозрачном механизме.

Если модель будет внедрена полностью, Украина может стать первым в Европе государством с режимом, который не облагает прибыль, зарплаты или потребление, а только пассив – накопления, что не работает на экономику.

Как это работает

В рамках режима "Свободная гривня" классические налоги заменяет единственная ставка – 1% в месяц от остатка средств на специальном счете. Это налог не с оборота или дохода – только с того, что не участвует в обороте. Модель предусматривает полную автоматизацию – без деклараций, отчетности или контактов с налоговыми органами.

Режим является добровольным, работает параллельно с действующей системой налогообложения и открыт как для резидентов, так и для нерезидентов, особенно для инвесторов, которые ищут эффективную налоговую юрисдикцию в пределах правового поля.

Льготный вывод и стимул к реинвестированию

Пилотная конфигурация режима предусматривает также правило:

5% – при выводе средств в наличные или на личный счет.

Но в случае реинвестирования или расходов в рамках системы (на оплату товаров, услуг, зарплат) никаких дополнительных налогов не применяется. Это создает прямую связь между экономической активностью и сниженной фискальной нагрузкой.

Что это означает для инвесторов

"Свободная гривня" – это попытка создать налоговую юрисдикцию с минимальным фискальным трением. Такая архитектура потенциально позволяет:

– значительно уменьшить административные расходы;

– вывести экономическую деятельность из тени;

– привлечь новый тип капитала – мобильного, цифрового, прозрачного;

– создать стабильное фискальное пространство для компаний, которые ценят прогнозируемость больше низкой ставки.

Пилот в Киеве

Киев станет первым городом, где модель будет опробована на практике. Соответствующее решение уже поддержал Киевский городской совет, а проект сопровождает межфракционная группа депутатов. Разработчики работают в тесном контакте с международными партнерами.

Ожидается, что успешное тестирование позволит масштабировать режим на всю страну через 36 месяцев.

Почему это важно

Во времена, когда классические фискальные модели все чаще критикуют за неэффективность, Украина может стать лабораторией налоговой инновации. Если "Свободная гривня" сработает, это откроет новую страницу в истории не только украинской, но и европейской налоговой политики.

"Страны воюют за инвестиции не из-за ставок налогов, а из-за качества среды. Мы предлагаем простые правила, минимальное вмешательство и полную автоматизацию", – отмечают авторы концепции.

Законопроект №15009 доступен для ознакомления на сайте Верховной Рады Украины.