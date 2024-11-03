Существующие прайс-кепы усложняют импорт электроэнергии из Европы, – эксперт

Предельные цены на рынке электроэнергии могут стать серьезными препятствиями при импорте электроэнергии из Европы.

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Об этом сообщил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

По словам эксперта, эти ограничения часто ниже цен на европейских оптовых рынках, что делает импорт экономически нецелесообразным.

"Есть так называемые прайс-кепы, то есть верхние предельные стоимость электроэнергии. И вот пока мы дорогую электрическую энергию из Польши не всегда закупаем, потому что есть на спотовых рынках, оптовых рынках электроэнергии иногда оптовая стоимость электроэнергии выше, чем максимальные прайс-кепы в Украине на закупки," - объяснил Игнатьев.

По словам эксперта, украинским трейдерам может быть экономически нецелесообразно закупать электроэнергию в Европе.

"У нас есть и государственный трейдер, есть в большинстве частные трейдеры, поэтому сейчас это меняется для того, чтобы мы могли закупать электрическую энергию. Но напомню зрителям, что электроэнергия в Европе на оптовых рынках в разы дороже электроэнергии в Украине," - добавил. эксперт.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что для эффективного использования новых лимитов импорта электроэнергии из ЕС необходимо срочно пересмотреть ограничения цен на рынке электроэнергии.