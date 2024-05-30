Суды отменили почти все штрафы, которые Госпродпотребслужба наложила на бизнес – СМИ

Неправительственная антитабачная организация "Жизнь" во главе с Дмитрием Купирой обучают Государственную службу Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, как и за что налагать штрафы на торговцев сигаретами. Предприниматели успешно добиваются отмены штрафов в судах. По данным РБК-Украина, Госпродпотребслужба, рапортующая о взыскании миллионов гривен в бюджет, теперь вынуждена возвращать долги и за счет налогоплательщиков компенсировать судебные издержки.

В 2023 году это ведомство наложило на продавцов табачными изделиями штрафов в два раза больше, чем в 2022 году – почти на 98%. И уже к концу года ведомство назначило около 9,5 млн. грн. штрафных санкций против компаний, продающих табачные изделия.

Львиная доля санкций была наложена из-за якобы незаконной рекламы сигарет: в меню заведений общепита, на сайтах и ​​стендах в точках продаж. Почти все эти штрафы были отменены в судах, поскольку по украинскому законодательству это не реклама. Также по решениям судов Госпродпотребслужба вынуждена возвращать взысканные с бизнеса средства и компенсировать судебные издержки.

"То есть бравурный рапорт о взимании в госбюджет миллионов гривен оказался полуправдой: о том, что Госпродпотребслужба не только возвращает штрафы, но и компенсирует судебные издержки, она не сообщает так же публично, как об "успешной борьбе" с продавцами табачных изделий", – пишут журналисты.

Им стало известно, что для сотрудников Госпродпотребслужбы проводят тренинги представители общественной организации "Центр гражданского представительства "Жизнь", известной тем, что является антитабачной организацией с миллионными бюджетами.

Директор "Жизни" Дмитрий Купыра заявил, что "размещение табачных изделий на картинках с подсветкой – это форма рекламы, за которую можно и нужно налагать санкции". Решения судов опровергают это заявление.

Также стало известно, что "Жизнь" получила настолько серьезное влияние на ГПСС, что ее представители не только оказывают государственному органу заведомо ложную информацию, но еще "эксперты" этой организации проводят для сотрудников ДПСС тренинги, обучая их тому, за что и как следует налагать на предпринимателей незаконные штрафы.