Суд в Киеве признал недействительным решение АМКУ о разрешении на концентрацию активов CRH

Хозяйственный суд города Киева признал недействительным решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) № 304-р от 5 сентября 2024 г. относительно разрешения на концентрацию активов группой CRH, пишет издание "Факты" со ссылкой на "РБК-Украина".

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В частности, речь идет о покупке группой CRH ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" и доли в уставном капитале ООО с ИИ "Дикергофф /Украина/" (принадлежали итальянской группе Buzzi), в результате которой CRH получила контроль над 47% украинского рынка цемента.

Как пишет "РБК-Украина", один из основных тезисов, сопровождающий соглашения компании CRH по концентрации активов в Украине, — обещание "привлечения инвестиций", "технологической модернизации" и "создания нового качества конкуренции".

Эти аргументы были использованы как в заявлении о разрешении концентрации, так и в публичном обсуждении соглашения со стороны представителей компании и чиновников. Однако анализ предварительных приобретений CRH в Украине показывает другую картину.

Как пишет "РБК-Украина" со ссылкой на судебное решение Хозяйственного суда города Киева (дело № 910/13150/24), опыт предварительных приобретений CRH в Украине, в том числе в 2019 году, не подтверждает заявленные положительные эффекты.

В частности, после приобретения Николаевского цементного завода уровень инвестиций остался минимальным, а модернизация не была проведена в заявленных объемах. Более того, согласно данным, приведенным в рамках судебного дела, CRH не только не увеличила объемы производства, но и не улучшила конкурентную среду, что противоречит обещаниям, предоставленным при согласовании соглашения с АМКУ.

"Напротив, в регионах, где раньше действовали независимые производители, после их поглощения цены выросли, а конкуренция существенно снизилась", — говорится в материалах дела.

Следует отметить, что суд прямо поставил под сомнение утверждение CRH о "повышении эффективности" в результате концентрации: "…публичные заявления об улучшении качества продукции, росте инвестиций и выгод для потребителей остались декларативными и не подтверждены надлежащими доказательствами".

Таким образом, в контексте нового соглашения о приобретении активов компании Buzzi, которое позволит CRH контролировать около 47% рынка цемента Украины, возникает логичный вопрос: не повторится ли сценарий, когда обещанная модернизация так и не станет реальностью?