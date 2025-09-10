Стимулом к более быстрому восстановлению энергетики станет выплата долгов 'зеленым' инвесторам, – Корф

Выплата долгов инвесторам в возобновляемую энергетику станет дополнительным источником финансирования и стимулом для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, заявил директор ООО НПП "Энерго-Плюс" Евгений Корф.

"Восстановление энергетики больше не просто инфраструктурная задача. Это – вопрос устойчивости, безопасности и доверия к государству", – подчеркнул он.

Он указывает, что, по данным профильных ассоциаций, долги перед производителями "зеленой" электроэнергии достигли 22 млрд грн. Наибольшие суммы недоплат приходятся на 2022 год (63%) и 2024 год (87%). Сейчас задолженность НЭК "Укрэнерго" перед предприятием "Гарантированный покупатель" составляет 16,3 млрд грн.

Корф объясняет, что инвесторы обратились к Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с призывом помочь решить долговую проблему. А именно: признать противоправной формулу расчета небалансов за 2021–2022 годы, урегулировать механизм погашения задолженности и согласовать новую формулу с учетом решений суда.По мнению Корфа, диалог по долгам выходит за рамки правовой плоскости.

"Это – о разблокировании инвестиционного потенциала. Когда сектор получает сигналы, что государство признает обязательства и ищет механизмы их выполнения, это работает как гарант для новых вливаний", – подчеркнул он.Он также добавил, что возвращенные средства будут реинвестированы в новые проекты, поскольку украинский бизнес неоднократно демонстрировал ответственность в восстановлении энергетики.

Как сообщалось, инвесторы ожидают от государства разработку четкого плана со сроками погашения долгов за произведенную электроэнергию в 2022 году.