Стартовал новый этап: кому раздадут компенсации єВідновлення и как оформить

В Украине стартует новый этап программы єВідновлення. Украинцы, чьи дома были уничтожены во время полномасштабного вторжения страны-террористки России, могут подать заявление в Дії и получить средства на покупку нового жилья в виде сертификата.

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Об этом говорится в Telegram Дії. Так, компенсацию можно получить за такое жилье:

разрушенный дом имеет одного владельца;

не расположен в зоне активных боевых действий;

размещено на подконтрольной Украине территории;

жилье должно быть внесено в Госреестр прав на недвижимое имущество – сделать это можно онлайн на портале Дія;

Как работает эта услуга?

Сообщаете о поврежденном жилье в приложении или на портале Дія, если еще не делали этого;

подаете заявление о компенсации в приложении;

специальная комиссия определит сумму компенсации;

получаете сертификат для покупки новой квартиры, дома или другого жилого помещения на первичном или вторичном рынке.

С сертификатом нужно будет обратиться в ЦНАП или нотариус и отказаться от прав на уничтоженное жилье. Разрушенная недвижимость будет заменена новой, на которую получите право собственности.

После получения средств компенсации необходимо будет отказаться от будущих репараций от государства-агрессора РФ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, участие в программе єОселя могут принять все украинцы, которые не владеют собственным жильем. Новшество вступило в силу с 1 августа. Кредиты по льготной годовой ставке 7% в гривне можно оформить через Дію.

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