Стартовал новый этап: кому раздадут компенсации єВідновлення и как оформить
В Украине стартует новый этап программы єВідновлення. Украинцы, чьи дома были уничтожены во время полномасштабного вторжения страны-террористки России, могут подать заявление в Дії и получить средства на покупку нового жилья в виде сертификата.
Об этом говорится в Telegram Дії. Так, компенсацию можно получить за такое жилье:
- разрушенный дом имеет одного владельца;
- не расположен в зоне активных боевых действий;
- размещено на подконтрольной Украине территории;
- жилье должно быть внесено в Госреестр прав на недвижимое имущество – сделать это можно онлайн на портале Дія;
Как работает эта услуга?
- Сообщаете о поврежденном жилье в приложении или на портале Дія, если еще не делали этого;
- подаете заявление о компенсации в приложении;
- специальная комиссия определит сумму компенсации;
- получаете сертификат для покупки новой квартиры, дома или другого жилого помещения на первичном или вторичном рынке.
С сертификатом нужно будет обратиться в ЦНАП или нотариус и отказаться от прав на уничтоженное жилье. Разрушенная недвижимость будет заменена новой, на которую получите право собственности.
После получения средств компенсации необходимо будет отказаться от будущих репараций от государства-агрессора РФ.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, участие в программе єОселя могут принять все украинцы, которые не владеют собственным жильем. Новшество вступило в силу с 1 августа. Кредиты по льготной годовой ставке 7% в гривне можно оформить через Дію.
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