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Депутаты Рады назначили нового главу Антимонопольного комитета Украины: названо имя

Владимир Пазий
Экономика
1 минута
1,5 т.
Кириленко стал новым главой АМКУ

Новым главой Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) стал Павел Кириленко. Ранее он занимал должность главы Донецкой ОВА.

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Решение поддержали 250 народных депутатов. Голосование состоялось сегодня, 6 сентября.

Результаты голосования

Напомним, вчера глава АМКУ Ольга Песчанская покинула должность. Она будет назначена главой Фонда госимущества вместо Рустема Умерова. За увольнение проголосовали 306 нардепов.

В свою очередь депутаты Рады поддержали увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Такое решение парламент принял вчера, 5 сентября.

Решение поддержали 302 народных депутата. 6 сентября Умерова могут назначить новым министром обороны.

Отметим, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в период недели предложит парламенту уволить Алексея Резникова с должности министра обороны и назначить на соответствующую должность действующего председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова. 4 сентября в Верховную Раду поступило заявление Умерова об освобождении от должности главы Фонда госимущества Украины.

Как писал ранее OBOZREVATEL, народные депутаты не поддержали правку №371 о немедленном открытии деклараций. Голосование прошло 5 сентября.

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