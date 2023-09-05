Глава АМКУ Песчанская уволена с должности: стало известно, кто может занять ее место

Глава Антимонопольного комитета Украины Ольга Песчанская покидает должность. На ее место могут назначить Павла Кириленко, главу Донецкой ОВА.

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При этом Песчанская будет назначена главой Фонда госимущества, вместо Рустема Умерова. За увольнение проголосовали 306 нардепов.

Сегодня, 5 сентября, глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия написал в Telegram, что поступило заявление об увольнении главы АМКУ.

"Изменения в повестку дня работы ВР по кадровым вопросам. Вчера КМУ успел проработать все необходимые документы, поэтому добавляем еще один вопрос: 1. Поступило заявление об увольнении председателя АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал. 2. На следующий день обрабатываем и назначаем Павла Кириленко на должность главы АМКУ", – отметил он.

Арахамия добавил, что должность главы ФГИУ пока остается без назначения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект №9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц. За основу проголосовали 335 народных депутатов.

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