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Глава АМКУ Песчанская уволена с должности: стало известно, кто может занять ее место

Владимир Пазий
Экономика
1 минута
1,5 т.
Глава АМКУ Песчанская официально уволена

Глава Антимонопольного комитета Украины Ольга Песчанская покидает должность. На ее место могут назначить Павла Кириленко, главу Донецкой ОВА.

Видео дня

При этом Песчанская будет назначена главой Фонда госимущества, вместо Рустема Умерова. За увольнение проголосовали 306 нардепов.

Результаты голосования

Сегодня, 5 сентября, глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия написал в Telegram, что поступило заявление об увольнении главы АМКУ.

"Изменения в повестку дня работы ВР по кадровым вопросам. Вчера КМУ успел проработать все необходимые документы, поэтому добавляем еще один вопрос: 1. Поступило заявление об увольнении председателя АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал. 2. На следующий день обрабатываем и назначаем Павла Кириленко на должность главы АМКУ", – отметил он.

Арахамия добавил, что должность главы ФГИУ пока остается без назначения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект №9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц. За основу проголосовали 335 народных депутатов.

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