Стабильность энергосистемы Украины летом может зависеть от просмотра прайс-кепов, – Омельченко

Для обеспечения стабильной работы энергосистемы летом необходимо пересмотреть действующую модель регулирования рынка электроэнергии, в частности ценовые ограничения.

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Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова в эфире ТРК "Киев".

По мнению эксперта, одним из ключевых факторов, влияющих на стабильность энергоснабжения летом, станет уменьшение мощностей из-за плановых ремонтов на атомных электростанциях.

"Это там действительно может быть выведено практически все блоки, но они поочередно будут выводиться и одновременно летом, а это значит, что более 3 гигаватт у нас не будет дополнительно в системе", – пояснил Омельченко.

По его словам, дополнительную нагрузку может создать жара, резко увеличивающая потребление электроэнергии.

Еще одним значимым риском он назвал российские обстрелы энергетической инфраструктуры.

На этом фоне особенно критична возможность импорта электроэнергии из Европы. Впрочем, по мнению Омельченко, существующие ценовые ограничения мешают эффективно использовать европейский ресурс.

"У нас все же есть ограничение цены, административное ограничение цены на рынке и так называемые прайс-кепы, и это не позволяет полностью раскрыть импортный потенциал в то время, когда нам нужна электрическая энергия, то есть когда есть дефицит", – подчеркнул эксперт.

Ранее вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец заявил, что рынок электроэнергии в Украине продолжает накапливать долги из-за ошибочных регуляторных решений и вмешательства государства в ценовое регулирование.