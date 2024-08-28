США считают строительство атомных блоков в Украине стратегически важным – СМИ

Правительство Соединенных штатов Америки рассматривает строительство новых атомных электростанций в Украине стратегически важное для обеспечения энергетической безопасности, пишет ТСН.

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"Во-первых, атомная энергия составляет 50% энергоснабжения Украины сегодня. Поэтому нельзя игнорировать существование ядерной энергетики в этой стране. Но усилия, прилагаемые не только США, но и нашими союзниками, – это комплексная стратегия, призванная помочь решить проблему нехватки энергии, возникшая в результате (российских – ред.) атак", – заявляла на брифинге в Киеве специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Очевидно, что подобная позиция Соединенных Штатов во многом обусловлена интересами американского энергетического гиганта Westinghouse Electric Company. Эта компания уже поставляет топливо на украинские атомные станции и именно она заявила об интересе к достройке блоков ХАЭС.

"В долгосрочной перспективе украинское правительство будет самостоятельно решать, как будет производить электроэнергию. Но для быстрого решения проблемы, наращивание атомной энергетики является абсолютно рациональным решением, наряду с другими усилиями, которые прилагают наши партнеры", — подчеркнула Прицкер.

Достройка двух новых блоков тормозится в парламенте.

Однако украинских потребителей электроэнергии мало волнуют подводные камины политики, пишет издание. Им нужен стабильный ток адекватной ценой. И дополнительные атомные 1100 МВт в энергосистеме могут иметь решающее значение для стабильного энергоснабжения не только и в условиях войны, но и после ее окончания.

"Главное не потерять драгоценное время, ведь промедление и нерешительность могут стоить Украине очень дорого", — пишет издание.