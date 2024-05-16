США показывают Украине мастер-класс по защите своего внутреннего рынка, – Кущ

США вводят пошлины относительно определенных групп товаров из Китая, которые импортируются на американский рынок, это делается для поддержки внутреннего производства, а размер пошлин фактически является блокирующим, то есть эти товары становится невыгодно импортировать из Китая в США. То есть США стали применять меры по остановке импорта промышленных товаров из Китая в стратегические отрасли. То же должно сделать и правительство Украины в отношении тех китайских товаров, аналоги которых производятся в Украине.

Такое мнение высказал экономист Алексей Кущ, комментируя решение президента Джо Байдена по поводу резкого повышения пошлин на ряд китайской продукции.

"США фактически заблокировали импорт китайской промпродукции на $18 млрд. Это преимущественно товары в стратегических отраслях, например определенная продукция из стали и алюминия, полупроводники, солнечные батареи и электромобили. В Белом доме заявили, что цель поднятия пошлин - это "неприемлемые риски", которые создают китайцы для экономической безопасности США", – отметил экономист.

По его словам, речь идет о том, что китайские товары просто уничтожают местных производителей.

"Поэтому администрация Байдена ограничивает наплыв продукции из КНР, чтобы увеличить собственное, американское производство промышленных товаров в критических отраслях... О подобных планах говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Поэтому можно говорить, что все успешные страны сейчас переходят к защите внутреннего рынка и национальных товаропроизводителей. Сейчас рынки Украины являются открытыми для китайских дешевых товаров, особенно в стратегических отраслях. К примеру, это касается стальных труб, импорт которых из Китая в Украину кратно увеличился. Их массово закупают государственные украинские компании", – подчеркнул Алексей Кущ.

Экономист сказал, что это приводит к снижению загрузки украинских предприятий.

"Есть риски того, что импортные китайские трубы нанесут вред нашим промышленным заводам, которые дают работу десяткам тысяч человек и платят миллиарды гривен налогов. Правительство не должно этого допустить, поэтому должно также ограничивать импорт из Китая в стратегических отраслях с помощью импортных пошлин и других мер", – констатировал экономист.

Китай активно помогает России увеличивать оборонное производство за счет поставок станков, микроэлектроники, БПЛА, технологий крылатых ракет. В 2023 году 90% российского импорта микроэлектроники приходилось на Китай, которую РФ использовала для производства ракет, танков и самолетов.

Китай предоставил России двигатели для дронов и турбореактивные двигатели для крылатых ракет, китайские и российские предприятия работают над совместным производством дронов в России. Также китайские компании снабжают РФ нитроцеллюлозой для производства топлива для оружия, помогая агрессору быстро расширять мощности по производству боеприпасов, таких как артиллерийские снаряды.