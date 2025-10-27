США хотят отказаться от 100% пошлины против Китая: министр финансов раскрыл намерение Трампа

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что достиг "очень существенной договоренности" с вице-премьером Китая Хэ Лифэном. Она позволит избежать 100% американских пошлин на китайские товары и обеспечить отсрочку контроля над экспортом редкоземельных элементов из Китая.

Об этом Бессент сказал во время записи интервью программе "Meet the Press" на канале NBC 26 октября, передает Reuters. По его словам, достигнутое в Куала-Лумпуре (Малайзия) соглашение позволит президенту Дональду Трампу и лидеру Китая Си Цзиньпину обсудить дальнейшее торговое сотрудничество уже на этой неделе.

Повестка дня их встречи будет включать более сбалансированную торговлю между США и Китаем, закупки Китаем американской сои и другой сельскохозяйственной продукции, а также контроль над кризисом фентанила в США.

У Бессента спросили, ожидает ли он, что США реализуют угрозу Трампа о введении 100% пошлины на китайские товары.

"Нет, не ожидаю, и я также ожидаю, что мы получим определенную отсрочку по контролю за экспортом редких земель, о котором говорили китайцы", – ответил он, добавив, что окончательные условия будут определены двумя лидерами.

Напомним: в Белом доме конкретизировали время и место встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Руководители обеих стран встретятся в Южной Корее 30 октября, во время саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Китае отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что пришло время заставить КНР прекратить покупать российскую нефть. Пекин обвинил Соединенные Штаты в экономической травле.

