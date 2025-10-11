Трамп анонсировал новые таможенные тарифы на китайские товары с 1 ноября: как отреагировал фондовый рынок США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил о намерении ввести масштабные торговые ограничения против Китая. В частности, начиная с 1 ноября 2025 года в США введут дополнительные пошлины в размере 100% на любые товары из Китая. На это мгновенно отреагировал фондовый рынок США.

Причем Трамп обвинил Китай в том, что КНР "приняла крайне агрессивную позицию на международном рынке". Об этом он написал в собственной социальной сети Truth Social.

Объяснение Трампа

"Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в отношении торговли, отправив чрезвычайно враждебное письмо миру, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года вводит масштабные экспортные ограничения на практически все продукты, которые они производят, некоторые из которых даже не были изготовлены ими. Это повлияет на все страны без исключения и является результатом плана, разработанного ими годами ранее. Это совершенно неслыханно в международной торговле и является моральным позорным поступком во взаимодействии с другими нациями", – написал он.

По словам Трампа, Пекин рассылает другим странам предупреждения об усилении контроля за экспортом редкоземельных материалов, которые широко используются в производстве микрочипов, смартфонов и электромобилей. Американский лидер утверждает, что "это стало настоящим сюрпризом не только для меня, но и для всех лидеров свободного мира".

Что именно будет введено

В ответ Трамп анонсировал введение дополнительных пошлин в размере 100% на все без исключения товары из Китая. Кроме того, США введут экспортные ограничения на критическое программное обеспечение, которое будет доступно только по специальным условиям.

Американский лидер предупредил, что ограничения против Китая введут, "начиная с 1 ноября 2025 года, или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений, предпринимаемых Китаем".

Реакция рынка

Фондовый рынок США начал падать уже после первого сообщения Трампа о том, что он передумал встречаться с китайским лидером Си Цзиньпином. Стремительным падение – и это видно на графике ниже – стало после второго заявления Трампа о пошлинах против Китая.

Причем падение фиксируется как в целом, по индексу Доу Джонса, так и отдельно по акциям буквально всех известных предприятий Америки.

Также зафиксировано стремительное падение криптовалют. В частности, после заявления Трампа довольно значительно обвалился биткоин.

Что предшествовало

Лишь в сентябре администрация Трампа в значительной степени смягчила конкуренцию с Китаем, пытаясь заключить масштабное торговое соглашение с Пекином. В частности, был ослаблен экспортный контроль на передовые полупроводники и отказано во введении запрета на социальную сеть TikTok, что вызвало беспокойство у некоторых законодателей-республиканцев и бывших членов администрации относительно недостаточной поддержки обороны Тайваня.

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа в течение последних недель активно общались со своими китайскими коллегами по телефону в рамках подготовки к возможной встрече Трампа с Си Цзиньпином.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп даже заблокировал военную помощь Тайваню на более чем $400 млн. – такое решение было принято ради торгового соглашения и возможного саммита с лидером Китая.

