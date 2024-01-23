Средства по платежам за свет помогают как можно быстрее восстанавливать энергетику, – Галущенко

Средства по платежам за потребленную электроэнергию помогают как можно быстрее восстанавливать поврежденные вследствие атак объекты энергетической системы.

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Министр пояснил, что решение о запрете отключения потребителей от света из-за долгов было принято в начале полномасштабного вторжения, но впоследствии некоторые потребители начали злоупотреблять этим запретом и перестали платить за электроэнергию.

В частности, этим запретом стали злоупотреблять жители областей, где не ведутся боевые действия.

"Это несправедливо, когда люди, живущие в регионах, которые приближены к боевым действиям, платят, а люди, живущие в отдаленных регионах – не платят. И это не только о людях сейчас, не только о бытовых потребителях, мы говорим и о промышленности", – подчеркнул Галущенко.

Он добавил, что больше долгов сформировано в Киевской и Черновицкой области. В частности, в Киевской области долги составляют около 2 млрд грн, а в Черновицкой свыше одного млрд грн.

"Я хочу, чтобы люди понимали, чем, как полно вы платите, полным образом услуги, так и быстрее всего будет восстановлено. Потому что эти средства идут на самом деле местному ОСРу, и, соответственно, они, это зависит на комплектование бригад, на возможность купить оборудование, выполнять программы, то есть на самом деле очень важно, чтобы эти платежи они как раз и помогут как можно быстрее восстанавливать", – отметил министр.

Ранее в "Прикарпатэнерготрейде" заявили, что долги бытовых потребителей за потребленную электроэнергию усложняют поставщикам закупку электричества для покрытия потребностей населения.