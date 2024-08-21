Совладелец группы 'Приват' Мартынов заявил о намерении судиться с Боголюбовым

Один из трех ключевых акционеров финансово-промышленной группы "Приват" Алексей Мартынов выходит из партнерства и собирается судиться с Геннадием Боголюбовым.

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Об этом в интервью Фокусу рассказал соучредитель группы "Приват" Алексей Мартынов.

Мартынов рассказал, что с 2008 года он вышел из управления ферросплавным направлением по договоренности с партнерами, однако оставался равноправным учредителем. Во время его пребывания в офисе группы в Днепре с января по март 2024 года Боголюбов не нашел времени для встречи, что вызвало дополнительное напряжение. "Я был шокирован, узнав, что он решил продать часть активов без какого-либо согласования со мной", — отметил Мартынов.

На фоне этих событий, в мае 2024 года Мартынов сообщил Боголюбову о своем намерении выйти из партнерства. В ответ он получил комментарий, который Мартынов воспринял как отказ от партнерства: "Я бы тоже с радостью. Уже и выходить неоткуда". Однако через месяц, 20 июня, Боголюбов неожиданно заявил, что не помнит о каком-либо партнерстве.

В настоящее время Алексей Мартынов готовит документы для судебного процесса, намереваясь отстаивать свои права законным путем. Он подчеркивает, что никогда не передавал свою долю в бизнесе и будет защищать свои интересы в суде.