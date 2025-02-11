Солнечные панели и обновленные домны: 'Метинвест' в 2025 году планирует инвестировать 2,5 млрд грн в завод в Каменске

С первых дней нового года на заводе "Каметсталь" приступили к реализации инвестиционной программы в этом году, с общим запланированным бюджетом более 2,5 миллиарда гривен. Среди важнейших ее пунктов – капитальный ремонт доменной печи № 9, который станет основой дальнейшей модернизации производства, и пилотный проект строительства солнечной электростанции.

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В этом году "Метинвест инвестирует в программу Каметстали рекордный за последние годы общий бюджет – $59,8 млн. Значительная часть его направлена на поддержку и обновление основного производственного оборудования – потенциала, являющегося трамплином для дальнейшего развития и модернизации предприятия.

"В целом в течение года мы планируем к реализации 114 инвестиционных проектов разного веса. В основных производственных цехах будут выполнены капитальные ремонты ключевого оборудования. Это позволит предприятию восстановить присутствие и выйти на новые рынки сбыта этого продукта, получая таким образом дополнительную прибыль", – говорит Михаил Коптев, директор по капитальному строительству и инвестициям Каметстали.

В числе приоритетных – пилотный инвестпроект компании по строительству на Каметстале альтернативной электростанции с установкой солнечных панелей. Такие проекты на предприятиях "Метинвеста" до сих пор не реализовывались. Сейчас команда специалистов проводит предпроектную проработку, определяются практические пути решения этой совершенно новой задачи.

Также в планах модернизации этого года значительное внимание уделено строительству водоводов, ведь водоводы и газопроводы Каметстали – это коммуникации большой протяженности, требующие системного обновления. В ближайших планах – вынос водоводов для доменного цеха.

Напомним, с 24 февраля 2022 года "Метинвест", с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн – это второй показатель в государстве. Кроме того, компания направила на помощь Украине и ее гражданам уже более 8 млрд грн и перечислила более 50 миллиардов грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.