Снижение прайс-кепов в Украине может сократить импорт уже с апреля – ExPro

В марте 2026 года Украина сохраняет высокие объемы импорта электроэнергии, однако возвращение к более низким прайс-кепам в конце месяца может создать дополнительные риски для его привлечения.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков ExPro.

За 1–23 марта Украина уже импортировала почти 700 тыс. МВт-ч электроэнергии. Среднесуточный импорт составляет около 30 тыс. МВт-ч, что более чем втрое превышает показатель марта 2025 года (8,3 тыс. МВт-ч).

Наибольшие объемы импорта традиционно приходятся на часы пиковой нагрузки. В вечерние часы он достигает 1,8–2 ГВт, а утром стабильно превышает 1 ГВт. Именно в эти периоды система больше всего зависит от внешних поставок.

Рост импорта эксперты связывают с повышением прайс-кэпов на краткосрочных сегментах рынка в январе, что сделало импорт экономически целесообразным в часы дефицита.

В то же время с 31 марта ожидается возврат к предыдущим, более жестким ценовым ограничениям. Это может сузить возможности для импорта, особенно в пиковые часы, когда цены на европейских рынках остаются высокими и волатильными.

Дополнительным фактором риска является ситуация на энергетических рынках Европы, где цены могут расти из-за колебаний стоимости газа. В таких условиях более низкие прайс-кэпы в Украине могут снова сделать импорт экономически невыгодным.

Напомним, эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокип считает, что сохранение высокого уровня импорта напрямую зависит от уровня прайс-кэпов, которые определяют способность рынка привлекать электроэнергию из ЕС в периоды дефицита.