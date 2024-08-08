Снижение грузовых тарифов даст 'Укрзалізниці' больше доходов – СМИ

В "Укрзалізниці" снова заговорили о необходимости повышения тарифов на грузовые перевозки, которое на этот раз замаскировано под видом "гармонизации". В то же время бизнес и эксперты транспортного рынка убеждены: "Укрзалізниці" нужно пересмотреть свои расходы, улучшить операционную деятельность и найти пути снижения грузового тарифа, чтобы получать больше прибыли.

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Об этом пишет Минпром.

"Укрзалізниця" может получить дополнительные средства по продаже металлолома, аукционы по продаже которого были остановлены в сентябре прошлого года. С тех пор на складах УЗ накопилось сырье на сумму около миллиарда гривен, которое просто ржавеет без пользы. А должностные лица госкомпании объясняют этот факт вроде бы несовершенством нормативной базы", – указывают в издании.

Опрошенные эксперты добавляют: увеличение прибыли может принести и тарифное стимулирование, то есть сокращение стоимости перевозок с целью увеличения их объемов. В Украине уже есть пример: как только УЗ дала 30% скидки на отправку агропродукции из районов, приближенных к зонам боевых действий, только за 15 суток объемы перевозок побили все рекорды.

"В то же время, в УСПП считают, что существует потребность в прозрачном и долгосрочном тарифообразовании, а также расчеты, как это повлияет на экономические процессы в целом. Со стороны государства важно дать возможность развиваться конкуренции на рынке, исключить субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых, улучшить качество последних, а в перспективе – и ценовую политику", – подчеркнули в УСПП.