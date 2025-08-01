"Слуга народа" даже после скандалов получил уже миллионы гривен за мониторинг СМИ: договор переписали, а цены объяснить не смогли

"Слуга народа" Александр Мариковский имеет компанию, которая около 90% своих доходов получает за счет государственных тендеров. Мариковский и его "Медиатека" за бюджетные деньги следят, что пишут СМИ о чиновниках и политиках. За отчеты с таким мониторингом компании нардепа платит госпредприятие. В этом году фирма парламентария будет ежемесячно получать по миллиону гривен.

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OBOZ.UA уже несколько раз писал о том, как "Медиатека" получила государственный тендер. Несмотря на целый ряд скандальных публикаций в СМИ, компания на данный момент получила из госбюджета около 2,5 млн грн. И по этому договору получит еще более 9 млн грн только в этом году.

Мы детально проанализировали договор и рассказываем о том, почему условия и цены кажутся крайне подозрительными.

Несмотря на ряд скандальных публикаций, договор так и не отменили

ООО "Медиатека" (Мариковский – бенефициар) в 2024-м имела общие доходы в 10,1 млн грн, при этом государственные закупки составили 9,1 млн грн. Деньги получает от ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" ("ЦЗИПУ").

Вызывает сомнения, как именно формировались цены на предоставленные услуги. Каким-то образом за один год стоимость услуги увеличилась на 4,1 млн грн. Если в 2024-м за 13 продуктов (это отчеты, социология, медиа-мониторинг и т.д.) платили 8,1 млн грн, то в 2025-м за этот же перечень продуктов запросили 12,2 млн грн.

OBOZ.UA пытался выяснить, каким образом изменилась цена. Однако нам так и не удалось получить ни от заказчика услуг "Медиатеки", ГП "Центр защиты информационного пространства Украины", ни от Министерства культуры и стратегических коммуникаций (основатель ГП) четкого ответа. В ГП заявили, что цена выросла "из-за роста объемов работ". В то же время в министерстве отметили, что объемы выросли из-за роста количества упоминаний тех, кого мониторят в СМИ.

А цену, как оказалось, формировала сама "Медиатека". "Письмом от 16.12.2024 No 40/1224 ООО "Медиатека" предупредило ГП "ЦЗИПУ". об увеличении стоимости услуг на 2025 год. К письму приложена смета расходов, которая формирует стоимость комплекса услуг по мониторингу. Также в письме указано, что в 2024 году упоминания ключевых объектов, входящих в перечень группы объектов медиа-мониторинга выросли почти на 40%", – говорится в ответе министерства на запрос OBOZ.UA.

Однако такой рост сметных расходов вызывает много вопросов. Программное обеспечение, которым пользуется "Медиатека", не изменилось. Также не выросло количество сотрудников (по данным Опендатабот оно составляет 14 человек). При этом цены не просто проиндексировали на уровень инфляции, их подняли в некоторых случаях в разы. Например, в 2024-м тематический медиа-мониторинговый отчет СМИ и соцсетей стоил 19,1 тыс. грн. А в 2025-м – уже 60,2 тыс. грн. Без всяких объяснений цена выросла втрое (!).

Если бы такие услуги предоставлялись бизнесом, то любой эффективный менеджер начал бы выяснять, по какой причине он в этом году должен заплатить втрое больше, чем платил в прошлом году. Но в случае с государственным предприятием, очевидно, такие вопросы не возникли. В предложении полностью ретранслировали предложенную смету "Медиатеки".

Вот еще буквально один пример – Еженедельный аналитический отчет региональных СМИ в прошлом году стоил по 5 тыс. грн за каждый (всего предоставили 47 отчетов на общую сумму 235 тыс. грн), а в этом году за такой же отчет платят уже 9 тыс. грн. При этом количество отчетов на самом деле уменьшилось (!) – вместо 47 подготовят всего 43 отчета. Но в результате общие расходы выросли с 235 тыс. до 387 тыс. грн.

Даже если СМИ стали чаще упоминать чиновников и политиков, судя по отчетам "Медиатеки", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, они описывают лишь общую тональность и очень субъективно оценивают материалы общенациональных СМИ. В то же время полный перечень упоминаний указывают исключительно цифрой.

И это не единственная "аномалия" с ценами. Услуга, которая называлась "социология" в прошлом году стоила 120 тыс. грн. В этом году без всякого объяснения цену увеличили до 450 тыс. грн. Это стало рекордным подорожанием среди всех услуг "Медиатеки". Очевидно, что такой рост ожидаемо вызвал вопросы. Поэтому между ГП и "Медиатекой" заключили дополнительный договор, но вместо снижения цены просто в четыре раза увеличили количество предоставляемых услуг. Как результат, цена даже уменьшилась по сравнению с прошлым годом.

И это фактически полностью разрушило логику формирования цен ТОВки нардепа.

Мариковский живет на широкую ногу

В прошлом году средняя месячная зарплата нардепа составляла 62,2 тыс. грн, а жена получила за год 23 тыс. грн соцвыплат. Кроме того, ежемесячно она зарабатывала 154,5 тыс. грн как ФЛП, а также получила финансовую помощь от двух иностранцев на общую сумму 414 тыс. грн.

Такой доход позволяет парламентарию жить в едва ли не самом дорогом пригороде столицы. В 2021-м нардеп приобрел дом площадью 163,3 кв.м в элитном коттеджном городке Green Wood Club в пригороде столицы, Козине. Сейчас дома такой площади здесь не продаются, однако минимальная стоимость дома – от 16,7 млн грн.

Кстати, возможность формировать мониторинг, подкрепляя его "анализом", который часто имеет крайне субъективные оценки, раскрывают перед "Медиатекой" довольно широкие возможности. Эти отчеты попадают на стол высокопоставленных чиновников и формируют их позицию и относительно своего имиджа, и относительно имиджа своих коллег.