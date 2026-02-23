Случайность или подготовка к эскалации конфликта: чем является атака "слуги народа" на мораторий экспорта леса

Заявление народного депутата Украины от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк о последствиях моратория на экспорт леса-кругляка объективно усиливает позиции менеджмента государственного предприятия "Леса Украины". Поэтому это может работать в интересах генерального директора ГП Юрия Болоховца, которому сейчас объявлено подозрение.

Видео дня

Так считают в специализированном сообществе Eco Factor. Об этом аналитики заявили после серии публикаций нардепа о "НДС-дотации деревообработчикам" – мол, в 2025 году 20 крупнейших покупателей древесины уплатили 1,8 млрд грн налогов, получив возмещение НДС на 2,7 млрд грн.

"Возникает закономерный вопрос: кому политически и экономически выгодна такая риторика?" – говорится в заметке.

Кому выгодна дискредитация деревообработчиков

Среди тезисов, сформированных народной избранницей, по деревообрабатывающей отрасли Украины основными являются следующие:

деревообработчики получают больше возмещения НДС, чем платят налогов ;

; государство "дотирует" переработку ;

; бюджет наполняется фактически только продажей необработанной древесины ;

; мораторий и квоты — ошибочная модель;

— ошибочная модель; необходима проверка через ГНС и БЭБ.

Эксперты видят формальной причиной такой дискредитации борьбу за бюджет. Впрочем, конечным бенефициаром такой риторики будет ключевой государственный игрок на рынке — возглавляемые Болоховцем "Леса Украины", которые продают необработанную древесину.

"Если в обществе формируется мнение, что переработчики – "схематозники", они "живут на НДС", не создают реальной добавленной стоимости, выводят доходы за границу, то логический вывод звучит так: возможно, следует позволить больше экспорта сырья напрямую?" – отмечают в сообществе.

Наибольшую же выгоду от либерализации экспорта необработанной древесины получит государственный монополист в продаже ресурса.

НДС – инструмент изменения модели рынка

Василевская-Смаглюк фактически закладывает тезис, что государство дотирует переработку через механизм возмещения налога на добавленную стоимость, но на практике это является стандартным механизмом для экспортоориентированных предприятий. Его применяют также в металлургии, агросекторе, машиностроении.

Такой, если деревообработку публично выставить как "отрасль-дотацию", это создает основания для:

пересмотра подхода к НДС,

усиления проверок,

блокирования возмещений,

изменения правил игры.

В результате могут быть ослаблены частные игроки, а позиции Болоховца – наоборот, усилены.

Политический контекст

Кроме того, депутат критикует правительственную политику в отношении квот и моратория, что может восприниматься как атаки на отдельных представителей Кабмина. В частности – на экономический блок и частично даже на премьер-министра Юлию Свириденко.

В Eco Factor отмечают, что после объявления Болоховцу подозрения и назначения залога в 90 млн грн в политической среде обсуждались попытки взятия его на поруки отдельными чиновниками. В первых рядах среди них была именно Ольга Василевская-Смаглюк.

"Если предположить внутреннюю конкуренцию влияний, то информационная атака на деревообработчиков может уменьшить их политический вес, усилить позиции менеджмента государственного предприятия, изменить баланс аргументов в дискуссии об экспорте", – говорится в сообщении.

Случайность или сигнал

Василевская-Смаглюк опубликовала список из 20 компаний, которые закупили больше всего лесосырья в 2025 году. Впрочем это выглядит не как подборка аналитических данных, а как "публичная маркировка".

Вкупе с заявлением о "заказных атаках по 100-650$" складывается впечатление подготовки к эскалации конфликта. Поэтому эксперты интересуются – это является самостоятельной позицией политика или элементом более широкой борьбы за контроль над потоками древесины.

Какая выгода для Болоховца

Подытоживая, эксперты определили основные нарративы, которые продвигает нардеп:

"Леса Украины" – единственный "чистый" игрок;

переработка – "серая зона";

государство недополучает;

нужно менять модель.

В комплексе это создает почву для расширения экспорта сырья, пересмотра правил продажи, централизации контроля и усиления роли государственного продавца. На этом фоне рассматривая вопрос, чьи интересы реально представляет Ольга Василевская-Смаглюк, в Eco Factor пришли к выводу, что инициированная ею информационная атака объективно усиливает позиции менеджмента ГП "Леса Украины".

На этом фоне они призывают выяснить причины такой публикации:

кто формирует повестку дня;

кто выигрывает от изменения риторики;

и кому политически выгодна дискредитация отрасли;

является ли это искренней борьбой за бюджет

или частью борьбы за контроль над рынком древесины.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о жесткой критике заявления Ольги Василевской-Смаглюк о последствиях моратория на экспорт леса-кругляка в профессиональной среде. По мнению экономиста Владимира Компанийца, нардеп сделала ложные выводы о якобы "дотации" отрасли – из-за непонимания механизма НДС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!