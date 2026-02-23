Случайность или подготовка к эскалации конфликта: чем является атака "слуги народа" на мораторий экспорта леса
Заявление народного депутата Украины от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк о последствиях моратория на экспорт леса-кругляка объективно усиливает позиции менеджмента государственного предприятия "Леса Украины". Поэтому это может работать в интересах генерального директора ГП Юрия Болоховца, которому сейчас объявлено подозрение.
Так считают в специализированном сообществе Eco Factor. Об этом аналитики заявили после серии публикаций нардепа о "НДС-дотации деревообработчикам" – мол, в 2025 году 20 крупнейших покупателей древесины уплатили 1,8 млрд грн налогов, получив возмещение НДС на 2,7 млрд грн.
"Возникает закономерный вопрос: кому политически и экономически выгодна такая риторика?" – говорится в заметке.
Кому выгодна дискредитация деревообработчиков
Среди тезисов, сформированных народной избранницей, по деревообрабатывающей отрасли Украины основными являются следующие:
- деревообработчики получают больше возмещения НДС, чем платят налогов;
- государство "дотирует" переработку;
- бюджет наполняется фактически только продажей необработанной древесины;
- мораторий и квоты — ошибочная модель;
- необходима проверка через ГНС и БЭБ.
Эксперты видят формальной причиной такой дискредитации борьбу за бюджет. Впрочем, конечным бенефициаром такой риторики будет ключевой государственный игрок на рынке — возглавляемые Болоховцем "Леса Украины", которые продают необработанную древесину.
"Если в обществе формируется мнение, что переработчики – "схематозники", они "живут на НДС", не создают реальной добавленной стоимости, выводят доходы за границу, то логический вывод звучит так: возможно, следует позволить больше экспорта сырья напрямую?" – отмечают в сообществе.
Наибольшую же выгоду от либерализации экспорта необработанной древесины получит государственный монополист в продаже ресурса.
НДС – инструмент изменения модели рынка
Василевская-Смаглюк фактически закладывает тезис, что государство дотирует переработку через механизм возмещения налога на добавленную стоимость, но на практике это является стандартным механизмом для экспортоориентированных предприятий. Его применяют также в металлургии, агросекторе, машиностроении.
Такой, если деревообработку публично выставить как "отрасль-дотацию", это создает основания для:
- пересмотра подхода к НДС,
- усиления проверок,
- блокирования возмещений,
- изменения правил игры.
В результате могут быть ослаблены частные игроки, а позиции Болоховца – наоборот, усилены.
Политический контекст
Кроме того, депутат критикует правительственную политику в отношении квот и моратория, что может восприниматься как атаки на отдельных представителей Кабмина. В частности – на экономический блок и частично даже на премьер-министра Юлию Свириденко.
В Eco Factor отмечают, что после объявления Болоховцу подозрения и назначения залога в 90 млн грн в политической среде обсуждались попытки взятия его на поруки отдельными чиновниками. В первых рядах среди них была именно Ольга Василевская-Смаглюк.
"Если предположить внутреннюю конкуренцию влияний, то информационная атака на деревообработчиков может уменьшить их политический вес, усилить позиции менеджмента государственного предприятия, изменить баланс аргументов в дискуссии об экспорте", – говорится в сообщении.
Случайность или сигнал
Василевская-Смаглюк опубликовала список из 20 компаний, которые закупили больше всего лесосырья в 2025 году. Впрочем это выглядит не как подборка аналитических данных, а как "публичная маркировка".
Вкупе с заявлением о "заказных атаках по 100-650$" складывается впечатление подготовки к эскалации конфликта. Поэтому эксперты интересуются – это является самостоятельной позицией политика или элементом более широкой борьбы за контроль над потоками древесины.
Какая выгода для Болоховца
Подытоживая, эксперты определили основные нарративы, которые продвигает нардеп:
- "Леса Украины" – единственный "чистый" игрок;
- переработка – "серая зона";
- государство недополучает;
- нужно менять модель.
В комплексе это создает почву для расширения экспорта сырья, пересмотра правил продажи, централизации контроля и усиления роли государственного продавца. На этом фоне рассматривая вопрос, чьи интересы реально представляет Ольга Василевская-Смаглюк, в Eco Factor пришли к выводу, что инициированная ею информационная атака объективно усиливает позиции менеджмента ГП "Леса Украины".
На этом фоне они призывают выяснить причины такой публикации:
- кто формирует повестку дня;
- кто выигрывает от изменения риторики;
- и кому политически выгодна дискредитация отрасли;
- является ли это искренней борьбой за бюджет
- или частью борьбы за контроль над рынком древесины.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал о жесткой критике заявления Ольги Василевской-Смаглюк о последствиях моратория на экспорт леса-кругляка в профессиональной среде. По мнению экономиста Владимира Компанийца, нардеп сделала ложные выводы о якобы "дотации" отрасли – из-за непонимания механизма НДС.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!