Сколотил "семейный" бизнес на продуктах для военных: СМИ узнали об обысках у чиновника Минобороны

Национальная полиция Украины 21 сентября проводит обыски у чиновника Минобороны, полковника Александра Козловского в Хмельницкой области. Он подозревается в организации "семейного бизнеса" на госзакупках продуктов питания для военных.

Об этом украинским СМИ сообщают источники в Нацполиции. Предполагается, что подозреваемый присваивал бюджетные средства.

Известно, что обыски проводятся у "фигурантов дела и их подельников". В распоряжении журналистов также оказалась фотография якобы с этих обысков, на которой видно большое количество наличной валюты (гривни и доллары).

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Отмечается, что Козловский является начальником управления продовольственного обеспечения тыла командования Сил логистики ВСУ. По данным источников, полковник, его супруга и ее родители обогатились на сделке по закупке продуктов для воинских частей в четырех регионах Украины.

Согласно информации журналистов, Козловский и его семья создали несколько подконтрольных фирм. Именно через них осуществлялись закупки продуктов для военных на деньги налогоплательщиков. Договоры заключались по завышенной стоимости товаров, а разницу в цене организаторы схемы забирали себе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября Кабинет министров уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. В ведомстве уточнили, что все заместители написали заявления на увольнение добровольно, поскольку обязаны это сделать в случае увольнения министра.

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