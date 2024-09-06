Сколько будут платить ВПЛ в 2025 году: Шмыгаль анонсировал новый вид помощи

В 2025 году в Украине не будут повышать выплаты переселенцам (ВПЛ, укр. ВПО). То есть они останутся на прежнем уровне: 2000 грн в месяц на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью. При этом появится новый вид помощи – субсидия на аренду жилья.

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В правительстве считают, что нынешние объемы финансирования являются достаточными для поддержки 1,2 млн ВПЛ, имеющих право на выплаты (из 4,9 млн зарегистрированных в целом). Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Часе правительства в Верховной Раде.

"На 2025 год пока Минфин не запланировал увеличения размеров государственной поддержки ВПЛ. Но объемы в этом году достаточны", – отметил глава Кабинета министров.

Впрочем, по словам Шмыгаля, в Украине планируют внедрять новые меры по поддержке ВПЛ. Речь идет о предоставление переселенцам субсидий на оплату стоимости или части стоимости аренды жилья.

"Это будет пилотный проект в девяти прифронтовых областях, мы обработали это с Министерством соцполитики", – отметил Шмыгаль. Перечислять регионы он не стал.

Также глава правительства напомнил, что в Украине действует программа создания рабочих мест для переселенцев. Также есть варианты общественно полезных работ на средства государства.

"8000 грн мы доплачиваем как государство за каждого трудоустроенного из числа внутренне перемещенных лиц и внутренне перемещенных лиц с инвалидностью. Мы содействуем занятости в соответствии с законом, компенсируя фактические транспортные расходы, компенсируя затраты работодателей на оплату труда, на переподготовку, повышение квалификации", – рассказал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым предоставлялась финансовая помощь на проживание от государства, продолжат и дальше получать средства. Правительство продлило выплаты еще на шесть месяцев – до февраля 2025 года.

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