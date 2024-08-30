Кабмин принял важное решение по выплатам ВПЛ: что должны знать переселенцы

Украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым предоставлялась финансовая помощь на проживание от государства, продолжат и дальше получать эти средства. Правительство продлило выплаты еще на шесть месяцев – до февраля 2025 года.

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Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Соответствующие поправки в постановление о выплатах пособия на жительство ВПЛ Кабинет министров внес 30 августа.

"Выплаты будут продолжены внутренне перемещенным лицам, которые сейчас получают государственную помощь на проживание в соответствии с определенными ранее категориями уязвимости. Целью принятого сегодня постановления является обеспечение финансовой поддержкой наиболее уязвимых категорий ВПЛ", – отметили в Министерстве реинтеграции.

По этому поводу Министерстве социальной политики напомнили, что в августе истек срок выплаты пособия на проживание для значительного количества ВПЛ уязвимых категорий. Поэтому, чтобы поддержать таких людей, помощь продолжат оказывать и дальше.

"Для продолжения поддержки ВПЛ, которые находятся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах, правительство продлит эти выплаты еще на 6 месяцев, то есть до февраля 2025 года. Соответствующее постановление Правительства, разработанное Минсоцполитики, сегодня было принято на заседании Кабинета Министров", – добавили в Минсоце.

Также в ведомстве подчеркнули, что выплаты продолжат автоматически. То есть, тем, кто их получал, не придется дополнительно никуда обращаться. Критерии получения права на выплату также не изменились: они остаются такими же, какими были при переназначении пособий для семей, которые обращались с заявлениями с марта 2024 года.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что социальные выплаты в Украине могут задерживаться по приоритетности военных расходов, но все средства на них предусмотрены бюджетом и будут выплачены. Выплаты ВПЛ происходят в два этапа – после 15-го и после 28-го числа каждого месяца.

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