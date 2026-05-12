Сколько будут платить украинцы за газ в июне: какие цены утвердили поставщики

В Украине тарифы на природный газ для бытовых потребителей с 1 мая 2025 года остались на прежнем уровне. Для подавляющего большинства граждан, которые являются клиентами компании "Нафтогаз", стоимость кубометра топлива составляет 7,96 грн. Согласно установленным социальным нормам, домохозяйство из трех человек, использующее газ только для приготовления пищи, оплатит за месячное потребление объемом 9,9 кубометра примерно 78,8 грн. Однако при наличии счетчика – оплата будет начисляться по фактически потребленному топливу.

Стоимость голубого топлива осталась на прежнем уровне благодаря действию государственного моратория на повышение цен во время военного положения. Об этом сообщает YouTube-канал"ГазПравда".

Однако на рынке продолжают работать и другие поставщики, чьи базовые годовые предложения варьируются от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. При этом месячные рыночные тарифы, доступные у части компаний, существенно зависят от текущих тенденций и в мае колеблются в пределах от 8,46 до 21,1 грн за кубометр.

Значительно выше стоимость ресурса для бизнеса, где рыночные цены в начале мая зафиксированы на уровне около 30 грн за кубометр. Кроме того, правительство пересмотрело условия поставки газа для энергетического сектора, отменив льготы для производителей электроэнергии, за исключением предприятий, осуществляющих комбинированное производство электричества и тепла.

Для небытовых потребителей также отличаются и цены на распределение газа. После завершения действия моратория операторы ГРМ получат право применять эти новые повышенные тарифы на распределение ко всем своим клиентам, включая население.

Подготовка к следующей зиме

Украина в рамках подготовки к следующим холодам завершила сезон отбора газа с рекордно высокими остатками в подземных хранилищах, которые составляют 9,5 млрд кубометров. Кабинет Министров планирует до ноября 2026 года увеличить эти запасы до не менее 13 млрд кубометров, рассчитывая преимущественно на ресурсы собственной газодобычи.

На глобальном уровне Международное энергетическое агентство предупреждает о рисках длительного энергетического кризиса, спровоцированного войной США и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке. Такая нестабильность создает угрозы для мировых поставок и давит на ценообразование, из-за чего профильные эксперты призывают граждан заблаговременно проводить мероприятия по улучшению энергоэффективности в собственных домах.

