Ситуация со светом не улучшится без решения долговой проблемы балансирующего рынка, – Трохимец

Украина не сможет качественно подготовиться к следующей зиме и минимизировать риски отключений, если не решит критическую проблему с многомиллиардными долгами на балансирующем рынке.

Об этом написал Александр Трохимец, вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine).

"Более 46 млрд грн размер долга балансирующего рынка перед НЭК "Укрэнерго" и он только растет. В то же время, НЭК "Укрэнерго" задолжал перед производителями на балансирующем рынке более 32 миллиардов гривен. Идем на антирекорды, которые вредят стабильности энергосистемы", – сказал Трохимец.

По его словам, возвращение этих долгов – это необходимое условие для устойчивости системы. Это нужно всем – энергокомпаниям, промышленным и бытовым потребителям.

Вие отметил, что долги балансирующего рынка накопили преимущественно государственные и муниципальные структуры. Соответственно, приоритетно должны решаться государством – на уровне с восстановлением поврежденного агрессором энергетического оборудования и инфраструктуры.

"Энергетики делают все, чтобы Украина оставалась со светом. Если довести до всех, что электроэнергия не может быть бесплатной, обеспечить платежную дисциплину и управленческие решения, то можно, как минимум, остановить прирост долгов. А дальше уже можно двигаться в направлении выполнения обязательств и ликвидации цепей неплатежей", – отметил эксперт.

По его мнению, весомую роль в этом процессе долгов балансирующего рынка играет активность и вовлеченность Премьер-министра, профильного министра и Регулятора.

"Подготовка к зиме и решение критических проблем отрасли должно происходить уже сейчас, чтобы страна не оказалась в трудной ситуации с наступлением холодов", – подытожил Трохимец.

Как сообщалось, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины ранее заявляла, что кризис на балансирующем рынке электроэнергии уже напрямую бьет по генерирующим предприятиям и ставит под угрозу стабильность энергосистемы в условиях войны.