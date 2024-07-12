Ситуация непростая, в Украине нужно не просто восстановить энергосистему, а построить новую, – Зеркаль

Ситуация в украинской энергетике очень непростая, и она не улучшится быстро, поэтому нужно не просто восстанавливать разрушенную россиянами энергосистему, но и строить новую.

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Об этом заявила бывшая советница министра энергетики Лана Зеркаль.

"Ситуация очень непростая, и она не может улучшиться быстро. Потому что это не просто наклеить пластырь. Это вопрос значительных усилий, чтобы не просто восстановить, а фактически построить новую систему. Да, у нас осталась базовая атомная генерация. Но все, что касается маневрового поколения, мы почти потеряли", – сказала она.

Зеркаль объяснила, что ремонт разрушенных объектов сейчас будет зависеть от того, насколько энергетические компании будут уверены, что во время восстановления не будет новых прилетов. Тогда ремонты дадут результат.

Ранее Международный валютный фонд заявлял, что в результате российских атак было уничтожено 80% тепловой генерации и 40% мощностей гидроэлектростанций.