Ситуация на границе с Польшей давно вышла за пределы экономики и морали, – Зеленский

Ситуация с блокировкой польскими фермерами границы с Украиной "уже давно вышла за пределы и экономики, и морали". Необходимо найти решение, которое сняло бы эту проблему.

С соответствующими заявлениями выступил глава Украинского государства Владимир Зеленский в обращении к гражданам. Видео вечером в воскресенье, 3 марта, опубликовал в YouTube Офис президента.

"Надо наконец-то найти решение и относительно ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали", – сказал Зеленский.

Он намекнул, что некоторые государства используют Украину для внутренних политических игр.

"Просто невозможно объяснить, как сложности истекающей кровью страны можно использовать во внутренней политической борьбе", – заявил гарант.

Президент уверен, что украинцы "пройдут и это". "Я уверен, что Украина способна выстоять, добьется своих целей и победит российский террор. Вместе мы в состоянии это обеспечить", – подытожил он.

Добавим: в обращении к народу 3 марта Зеленский рассказал, что в течение прошлой недели Силы обороны сбили семь российских самолетов. С начала февраля агрессор потерял 15 бортов.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на 3 марта на украинско-польской границе были заблокированы все шесть направлений. Самая большая очередь наблюдалась к контрольным пунктам пропуска "Краковец" и "Ягодин". Всего в очередях по всем шести направлениям стояли 2,4 тысячи фур.

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