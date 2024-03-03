Поляки блокируют все 6 направлений на границе: тысячи грузовиков стоят в очередях

На украинско-польской границе сейчас блокируются все 6 направлений. При этом самая большая очередь наблюдается в направлении контрольного пункта пропуска (КПП) "Краковец" и "Ягодин". Всего в очередях по всем 6 направлениям стоят 2,4 тысячи фур.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона. По словам спикера ведомства, ситуация по состоянию на данный момент неизменна.

Польские фермеры несколько дней назад полностью заблокировали возможность проезда грузовиков в обоих направлениях. Исключение – фуры, которые везут гуманитарные или важные грузы для Украины.

"Напомню о том, что это самое большое инфраструктурное направление, где может пересекать границу 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. Сейчас пропускаются только грузовые средства, которые следуют в Украину. За прошедшие сутки таких было всего 70. Зато ни один грузовик не пересекает границу в сторону Польши, поскольку их не пропускают", – рассказал Демченко.

Также Демченко отметил, что протестующие не блокируют движение для других категорий транспорта – легковых автомобилей и автобусов.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, польские фермеры собираются блокировать границу с Литвой из-за того, что из этой страны вроде бы в них попадает украинское зерно. Причем польские бизнесмены зарабатывают на торговле с Литвой больше, чем литовские (так же поляки больше зарабатывают и от торговли с Украиной, чем украинцы).

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