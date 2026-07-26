Штрафы за невыполнение диспетчерских команд во время военного положения требуют доработки, –Омельченко

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг намерена вернуть штрафы за невыполнение энергопредприятиями команд по оперативной смене объемов выдачи электроэнергии для балансировки системы.

Видео дня

Об этом сообщил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

"Регулятор планирует вернуть штрафы за невыполнение команд по снижению нагрузки и оказанию вспомогательных услуг", — сказал Омельченко, отметив, что инициатива будет рассматриваться во вторник, 28 июля.

Как заявил Владимир Омельченко, данная инициатива требует проведения консультаций с участниками рынка для доработки, поскольку в действующей редакции имеет ряд недостатков.

"Инициатива о восстановлении штрафов в предложенном виде может нанести ущерб энергетике", — считает Омельченко.

По его мнению, в условиях постоянных обстрелов предприятий и сетевой инфраструктуры невозможно гарантированное выполнение команд диспетчера по причинам, не зависящим от участников рынка.

Также он считает, что это ухудшит инвестиционный климат.

"Штрафы приведут к убыткам для предприятий, построенных во время войны (в частности, по результатам аукционов "Укрэнерго"). Изменение правил игры без предупреждения подрывает доверие инвесторов", — добавил эксперт.

Он отметил, что на рынке действительно возможны злоупотребления, на которые необходимо реагировать. Однако более эффективным решением были бы проверки таких случаев с последующим лишением нарушителей сертификатов соответствия, а не автоматические штрафы для всех.

"Целесообразно отложить рассмотрение проекта изменений в Постановление № 332 и провести консультации с рынком и экспертами. Это позволит найти эффективный баланс: пресечь злоупотребления, но не навредить работе энергопредприятий", — отметил Омельченко.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины определил механизм использования еще 40 млрд грн, предусмотренных для подготовки страны к зиме. На реализацию комплексных планов уже направлено 67,8 млрд грн из государственного бюджета и предусмотрено 9,6 млрд грн из местных бюджетов.