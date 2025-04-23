Штрафы за качество газа во время войны отпугивают инвесторов от украинского рынка, – Гриб

Действующая система штрафов за отклонение от стандартов качества газа создает существенные барьеры для развития газодобычи в Украине. В военных условиях такие финансовые санкции становятся непропорциональным бременем для компаний, которые могли бы увеличить добычу и снизить зависимость страны от импорта.

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Об этом заявила народная депутат Украины Виктория Гриб.

"Один вопрос, например, качество газа. Знаем ли мы, что сегодня, если наши газодобывающие компании предоставляют качество немного ниже, чем оно указано в стандартах, они платят очень большие пени и штрафы и это их ограничивает", – подчеркнула депутат.

По ее словам, подобная практика сдерживает добычу и ставит компании в условия, при которых невозможно нарастить внутренние объемы производства.

"Эти ограничения и штрафы, и пени на сегодняшний день действительно являются таким тормозом в том, чтобы рынок сейчас развивался", – подчеркнула Гриб.

Она акцентировала на необходимости пересмотра стандартов качества, которые сегодня могут оказаться непосильными для многих игроков рынка, также призвала к идискуссии на тему временного смягчения требований.

"А если газодобывающие компании на сегодняшний день будут просто платить штраф и пени, никто к нам на рынок не зайдет", – заверила Гриб.

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко также заявил, что в нынешних условиях штрафы за несоответствие качества газа лишь усугубляют финансовое положение газодобывающих компаний и затрудняют процесс восстановления после ударов российских ракет и дронов.