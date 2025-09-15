Сезон сои и рапса полностью сорван: аграрии призвали остановить действие закона до разработки правил экспорта

Производители сои и рапса требуют от правительства инициировать приостановку действия поправок, предполагающих введение 10% пошлины на экспорт этих масличных культур. В Минэкономики отмечают, что нормативную базу для прозрачного экспорта наработают не раньше ноября. Из-за нехватки необходимых правил применения льгот для производителей таможня заставляет их оплачивать экспортную пошлину, из-за чего продажи семян сои и рапса за границу полностью прекратились, пишет издание Коротко.

Видео дня

Предполагалось, что пошлины будут платить только трейдеры, а производители смогут экспортировать продукцию на старых условиях. Оказалось, что у таможенных органов нет механизма, позволяющего "различить" партии, подаваемые на экспорт от трейдеров и партии от фермеров-производителей. Суда, которые должны были отправлять украинскую продукцию, вынуждены простаивать в портах, нанося трейдерам немалые убытки. Элеваторы перегружены непроданным рапсом и соей. Этим воспользовались переработчики – и начали снижать закупочные цены, что уже привело к потерям аграриев, пишет издание.

Профильные аграрные ассоциации, например, Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) и Всеукраинский аграрный совет призвали правительство принять меры и разблокировать экспорт.

Издание отмечает, что негативные последствия решения можно было предположить. "В ходе обсуждения новых "соевых правок"-2025 эксперты прямо говорили, что введение пошлины повлечет за собой не просто падение доходов агропредприятий, сокращение инвестиций в производство и невозможность обновлять технику или покупать достаточно удобрений. Дополнительная нагрузка может сделать выращивание сои и рапса вообще нерентабельным и как следствие – привести к существенному сокращению посевных площадей масличных культур вообще", – говорится в статье.

Эксперты прогнозируют потерю Украиной доли мирового рынка этих культур, падение объемов валютной выручки, налогов, рабочих мест, развитие теневого рынка, падение капитализации сельхозземель, уменьшение арендной платы пайщикам и банкротство сотен фермерских хозяйств.

Издание сообщает, что 10 сентября чиновники Минэкономики, Минфина, ГНС и Гостаможни встретились с представителями аграрной отрасли. Однако, кроме Минэкономики, представленного министром и заместителем, другие ведомства представляли чиновники уровня начальников и заместителей начальников департаментов. Во время диалога чиновники пытались переложить ответственность с собственной на другую государственную структуру. При этом ни одна из структур не затронула вопрос процедуры реализации новых норм о введении пошлин при подготовке законопроекта.

По данным издания, представители бизнеса предлагали выпустить разъяснения от Минфина или правительства и разрешить Гостаможне использовать налоговые накладные экспортеров как документ, идентифицирующий производителя сельхозпродукции и подтверждающий его экспортную льготу. В дальнейшем ГНС могла бы осуществить проверку и установить соответствие количества экспортируемой продукции реальным показателям деятельности предприятия и, в случае выявления нарушений, доначислить пошлину недобросовестным экспортерам.

"Однако представители государственных органов отказались поддержать любое решение, находящееся за рамками действующего законодательства. Так что единственный вариант выхода из кризиса – внесение поправок в закон. Тарас Высоцкий также дал совет аграриям: "Единственный путь экспорта для агропроизводителей – с уплатой экспортной пошлины". При этом сами чиновники признают, что сельхозпродукции освобождаются от экспортных пошлин", – говорится в статье.

На вопрос от бизнеса, какие гарантии возвращения государством уплаченных пошлин есть у производителя, ведь такой механизм также не предусмотрен законодательно, Высоцкий посоветовал "доверять политическому, на словах, обязательству" государства.

На следующей встрече 11 сентября Высоцкий пообещал, что правительство начнет работу над процедурой оформления таможенных деклараций для производителей и критериями, по которым будут определять аграрии, кто сможет рассчитывать на возврат уплаченной экспортной пошлины. "По наиболее оптимистическому прогнозу, разработка правительством текста поправок и процедура их внесения и голосования в Верховной Раде будет продолжаться до ноября", – говорится в материале.

"Единственный сегодня способ быстро и эффективно преодолеть этот кризис – это совместные действия Кабмина и Верховной Рады по приостановке действия Закона о "соевых правках" до момента наработки механизма согласования таможенных деклараций, что разблокирует экспорт", – отмечает издание.