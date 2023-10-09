Сеть 'Киевстар' работает в обычном режиме и предоставляет высококачественные услуги связи

6 октября на сайте Службы Безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины появилось сообщение о "наложении ареста на активы 20 украинских компаний на общую сумму более 17 млрд грн."

Это ценные бумаги и корпоративные права операторов мобильной связи, производителя минеральных вод, финансовых и страховых компаний, а также других отечественных предприятий. "В ряде СМИ появились сообщения об "аресте 100% активов Киевстара", что не соответствует действительности, поскольку на самом деле речь идет исключительно о корпоративных правах, что не влияет на операционную деятельность компании", - сказал он.

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Пока ни VEON, ни "Киевстар" не получали никаких официальных сообщений от украинских органов власти и судов. VEON, компания со штаб-квартирой в Амстердаме, котирующаяся на биржах Nasdaq и Euronext в Амстердаме и имеющая международную базу инвесторов, остается законным владельцем "Киевстар". При полной поддержке VEON "Киевстар" продолжает сосредотачиваться на обслуживании 24 миллиона абонентов, осуществляет хозяйственную деятельность в обычном режиме и направляет свои усилия на поддержку украинской экономики.

Кроме того, напоминаем, что подсанкционные лица не являются конечными бенефициарными владельцами Киевстара, а владеют миноритарными долями, которые не дают возможности оказывать решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность Киевстара, и не получают дивидендов от деятельности компании.

Компания Киевстар работает в обычном режиме, предоставляет 24 млн абонентам высококачественные услуги цифровой электронной связи, и является надежным партнером государства и общества, уплатив только во время полномасштабного вторжения более 15 млрд грн налогов и сборов, а также 1,4 млрд грн помощи преодоление последствий войны и приближение победы. Планы компании по инвестициям в Украину в сумме 600 млн. долларов США в ближайшие несколько лет являются стабильными и неизменными и будут реализованы.