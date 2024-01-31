Сеть АЗК UKRNAFTA сообщила об увеличении продаж сопутствующих товаров в 2023 году

Сеть АЗК UKRNAFTA увеличила нетопливные продажи на 74% в 2023 году.

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Современный АЗК – это не просто точка на трассе или в городе, где можно заправить автомобиль качественным горючим. Это место, где можно выпить ароматного кофе, отдохнуть, поесть. Именно поэтому ОАО "Укрнафта" внедряет новые услуги для автомобилистов.

В 2023-м количество нетопливных чеков выросло на 53%, достигнув показателя почти 4,6 млн шт (за 2022-й было меньше 3 млн).

Товарооборот в денежном исчислении увеличился на 74%.

В розничной сети UKRNAFTA за прошлый год продано 8,95 млн единиц нетопливных товаров. Это на 64% больше, чем годом ранее.

Конверсия – соотношение между нетопливными и топливными чеками – выросла на 70%, с 0,14 до 0,23.

Цель "Укрнафты" – выйти на показатель один к одному в топливных и нетопливных продажах. В этом году команда департамента нетопливных продаж продолжит модернизацию и развитие сети, чтобы клиенты компании получали не только качественное горючее Евро-5, но и все необходимые в пути товары и услуги.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

"Укрнафта" владеет 87 специальными разрешениями на добычу углеводородов, ведет деятельность на востоке и западе Украины. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".