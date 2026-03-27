'Сердце Азовстали' поможет защитнику Мариуполя Артуру Глебову восстановить здоровье после более чем трех лет плена

Защитник Мариуполя Артур Глебов вернулся из плена в конце июля прошлого года, в котором провел более трех лет. После освобождения защитник проходит лечение в рамках программы "Здоровье" проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали", а также постепенно проходит путь посттравматического роста.

Видео дня

Артур Глебов проходил службу в рядах морской пехоты. Защищая Мариуполь, получил тяжелую травму – компрессионный перелом позвоночника. После этого защитник попал в плен, где не получал комплексного лечения, как того требовало его состояние здоровья. Более того, длительное время защитник страдал от пыток.

23 июля 2025 года в рамках обмена Артур Глебов вернулся из плена и начал восстановление по программе "Здоровье" ОО "Сердце Азовстали", которая предусматривает полный чек-ап организма, индивидуальный план лечения, операции и реабилитацию.

"Всегда программа "Здоровье" начинается с чекапа организма. Это огромный объем анализов и исследований состояния наших защитников, потому что – еще раз: плен, ранения, ранения, которые не лечились, когда они находились в плену и так далее. То есть надо понять, что именно надо лечить и насколько это сложный путь. Затем уже врачи определяются с приоритетностью и составляется этот путь каждого защитника. Соответственно, для этого у нас есть лучшие, самые профессиональные партнеры. Такие, как клиника "Адонис", которая полностью ведет наших защитников, что касается их здоровья", – отметила директор ОО "Сердце Азовстали" Татьяна Мальцева.

В результате комплексного обследования у Артура обнаружили ряд травм и осложнений. Проблемы с позвоночником, коленями и носом. Врачи уже провели необходимые хирургические вмешательства, теперь впереди у защитника – курс реабилитации, восстановления и возвращения к гражданской жизни.

"Мне сделали столько операций, что я даже подумать не мог. Если бы не поддержка Рината Ахметова, то я не знаю, где брать человеку такие средства. Привлечение хирургов, реабилитация. Хирургическое вмешательство это одно, но еще реабилитацию после этого проходить – это тоже крайне важно", – добавляет защитник.

Артур рассказывает: у его сына есть мечта – побывать на Красном море. Для него это еще один стимул как можно скорее выздороветь и осуществить мечту ребенка. "Сердце Азовстали" системно и комплексно поддерживает защитников Мариуполя после ранений и плена и обеспечивает полный цикл лечения и реабилитации в рамках программы "Здоровье". Это не разовая помощь – а лишь один из этапов пути посттравматического роста – концепции, которую организация сейчас адаптирует и активно внедряет в Украине.