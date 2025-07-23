Sense Bank начинает реализацию памятных монет НБУ

Sense Bank открывает новое направление – реализацию памятных монет Украины и сувенирной продукции, а именно памятных медалей. Этот шаг является продолжением стратегии деятельности банка по поддержке культуры и тех смыслов, которые формируют украинское настоящее, одновременно лелея историческую память

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Памятные монеты – это больше, чем ювелирное изделие или финансовый актив. Это вещи, которые имеют эстетическую и культурную ценность. Изготовленные на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины, они являются символом исторического и культурного наследия. Монеты созданы не только как изящные артефакты с ограниченным тиражом, но и как носители символов, способные подчеркнуть значимость любого события, как личного, так и общегосударственного. Это подарок, сохраняющий смысл и значение на годы вперед.

Сегодня нумизматическая продукция в Украине стремительно приобретает популярность. К монетам все чаще обращаются не только коллекционеры, но и те, кто ищет содержательный, символический подарок для близких, военных или деловых партнеров. Часто такие монеты становятся своеобразным культурным посланием, которое передают за границу как частичку украинской истории, которая говорит на языке символов и открывает новые грани Украины миру.

"Мы давно чувствовали запрос наших клиентов на уникальные и символические вещи, сочетающие красоту, значение и глубокие смыслы. Памятные монеты именно такие, их выпуск – хорошая традиция, которую мы поддерживаем вместе с Национальным банком Украины. Мы в Sense Bank верим в силу смыслов. Стремимся наполнять ими жизнь наших клиентов. В этом контексте памятные монеты – еще один инструмент, которым мы можем передать важное. В то же время это современный ответ на вопрос: что подарить, когда хочется выразить больше, чем просто словами", – отметила Ирина Стрепетова, начальник управления депозитных продуктов.

Sense Bank продолжает быть культурным проводником – банком, который сохраняет и транслирует смыслы. Реализация памятных монет – еще один шаг в этом направлении.

Детали по ссылке.