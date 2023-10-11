Sense Bank и Нацуниверситет 'Львовская политехника' подписали меморандум о сотрудничестве

Sense Bank и Национальный университет "Львовская политехника" подписали меморандум о научно-техническом, исследовательском и демонстрационном сотрудничестве. Основная цель меморандума – создание и реализация образовательных программ, отвечающих требованиям современного международного экономического развития, новым достижениям науки и новейшим технологиям.

"Подписание меморандума открывает перед Sense Bank и университетом новые дополнительные социальные возможности партнерства. Сотрудники банка готовы делиться знаниями и экспертизой со студентами о тонкостях банковского дела и экономики в целом. Мы считаем, что поддержка студентов и вклад в развитие качественного образования – залог быстрого восстановления экономики Украины после победы", – отметил заместитель Председателя Наблюдательного совета Sense Bank Ростислав Дюк.

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Для достижения целей университет и Sense Bank планируют организовывать взаимные программы стажировок. Кроме того, благодаря договоренности студенты университета получают возможность проходить стажировку и учебные практики в банке.

"Корпоративная социальная ответственность является одной из главных основ в работе Sense Bank. Работа с молодежью и тем более со студентами Национального университета "Львовская политехника" для нас большая ответственность. Наше сотрудничество открывает новые перспективы как для университетской молодежи, работников будущего, так и опытных специалистов-экономистов", - отметила и.о. Председателя Правления Sense Bank Елена Зубченко.

Важной частью Меморандума является взаимное сотрудничество в области разработки и использования информационных технологий в области финансовых технологий (ФинТех), взаимное сотрудничество в сфере научно-технической, исследовательской деятельности, развитие финансово-технологического и научно-образовательного направления, а также популяризация направления информационных технологий в финансах.

"Подписание меморандума с Sense Bank открывает новые возможности для обретения практического опыта многочисленными студентами и преподавателями Национального университета "Львовская политехника". Sense Bank является одним из самых технологических банков Украины, они одними из первых в Украине ввели возможность приобретения акций международных компаний, а после национализации стали также одним из самых надежных банковских учреждений. Соответственно, мы готовы направлять к нему на работу и практику своих лучших студентов, реализовывать совместные проекты по финансовой грамотности, работать над разработкой новых финансовых технологий", – подчеркнул профессор "Львовской политехники", координатор сотрудничества со стороны университета Алексей Другов.

Sense Bank – один из системно важных банков Украины с около 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс юридических лиц и 85 тыс ФЛП. В банке работает около 4 тыс. сотрудников.