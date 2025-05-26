Sense Bank и Минкульт Украины объявили о стратегическом партнерстве

Sense Bank и Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины начали сотрудничество ради создания безбарьерного культурного пространства. Соответствующий Меморандум стороны подписали в Национальную неделю безбарьерности, которая проходит по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

Усилия партнеров будут направлены на развитие безбарьерности и инклюзивности в Украине, повышение осведомленности украинцев по этим вопросам, поддержку художественных инициатив, а также реализацию совместных мероприятий, цель которых - обеспечить равный доступ граждан к культурным и финансовым услугам.

"Безбарьерность - это не только о физическом доступе. Это об уважении к человеку. О том, что культура должна быть территорией, свободной от предубеждений, ограничений и исключений. Верю, что наше сотрудничество станет успешным примером для других учреждений и компаний. И что вместе мы сделаем украинскую культуру по-настоящему доступной - для всех, - прокомментировал Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.

Sense Bank уже активно поддерживает ряд проектов в области визуального, перформативного, музыкального и кино-искусства. В прошлом году государственный банк стал партнером Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, в частности, для расширения доступности театра для маломобильных слоев населения.

"Сотрудничество с Министерством культуры позволит Sense Bank как государственному банку системно поддерживать безбарьерные инициативы, благодаря которым количество открытых культурных центров на карте Украины увеличится. Убежден, что создание безбарьерного пространства, особенно в сфере культуры, которая веками объединяла людей вокруг общих смыслов, - вопрос нашего будущего, где свобода и разнообразие являются ключевыми ценностями", - отметил Алексей Ступак, председатель правления Sense Bank.

Сейчас партнеры начали подготовительную работу по адаптации культурных объектов для всех граждан, включая людей с инвалидностью. О первой институции, где планируется обустроить элементы доступности, Sense Bank и МКСК объявят в ближайшее время.