SCM Ахметова, несмотря на войну, почти на четверть увеличила инвестиции в Украину

SCM Рината Ахметова за 6 месяцев 2023 направила на капитальные инвестиции и модернизацию в Украине почти 12,7 млрд грн, что почти на 25% больше, чем в 2022 году. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

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Инвестиции были направлены на обеспечение энергетической независимости Украины, стабильного прохождения зимнего периода, восстановление и развитие ключевых для безопасности металлургической отрасли Украины предприятий и т.д.

Так, в мае начала работу первая очередь одной из самых мощных ВЭС в Восточной Европе Тилигульской ВЭС. Проведены геологоразведочные, строительные и бурильные работы на газовых месторождениях.

Для обеспечения стабильного прохождения зимнего периода модернизированы и отремонтированы поврежденные обстрелами электрические сети, капитально отремонтированы энергоблоки теплоэлектростанций и их элементы. Установлено современное очистное оборудование и обустроены капитальные горные выработки. Кроме того, ДТЭК планирует первый в Украине пилотный проект интеллектуальных сетей Smart Grid на пострадавшей от войны Киевщине.

Капитальные инвестиции Группы Метинвест были сосредоточены на ремонте печей на "Запорожстали" и "Каметстале", восстановлении оборудования на криворожских ГОКах, а главное - продолжении развития производственной инфраструктуры "Покровскуголь", введении в работу новых шахтных рядов. Благодаря чему предприятие, которое находится в Донецкой области недалеко от линии фронта, смогло, несмотря на войну, вернуться на довоенные объемы добычи угля.

В целом по результатам 6 месяцев 2023 года украинские, ассоциированные и совместные предприятия инвестиционной группы SCM уплатили 29,3 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Из этой суммы 24,3 млрд грн перечислено в государственный бюджет. Отчисления в местные бюджеты составили около 5 млрд грн.

На социальные программы израсходовано 4,3 млрд. гривен. Наибольшие затраты составляли программы для жителей регионов присутствия, меры по усилению безопасности труда и охране окружающей среды.

Кроме того, с 24 февраля только на помощь военным и мирным бизнесам SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили уже 6 млрд грн. Также Ринат Ахметов выделил 1 млрд грн на проект помощи защитникам Мариуполя и их семьям "Сердце Азовстали".