Сазонов заявил об импорте в Украину арматуры с российским ГОСТом

В Украину импортировали арматурный прокат с маркировкой по российскому ГОСТу.

Об этом сообщил военный, политолог Кирилл Сазонов. По его словам, украинская компания ввезла из Турции около 3 тыс. тонн такой продукции.

"Этот прокат либо был произведен в РФ, либо предназначался для продажи на их внутреннем рынке. Вопрос здесь только один: как он оказался в Украине? И сколько еще таких товаров мы покупаем, платя кровавую цену?" – отметил Сазонов.

Он отметил, что подобный импорт в стране, которая воюет, – это не только риск финансирования агрессора, но и дополнительное давление на украинских производителей.

"Это удар по внутреннему рынку, ведь свою продукцию агрессор может продавать дешевле, используя льготный газ и рабочую силу", – пояснил эксперт и призвал государственные органы дать адекватную реакцию.