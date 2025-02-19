Санкции против Порошенко не поддержала СБУ, а премьер Шмыгаль "умыл руки": СМИ раскрыли детали принятия решения

Служба безопасности Украины (СБУ) не поддержала введение санкций против пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко, хоть и не считает его "белым и пушистым". Пожизненные ограничения были введены по инициативе Кабинета министров, однако премьер-министр Денис Шмыгаль это представление не подписывал.

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Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией. В материале указано, что санкции в отношении Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова и Виктора Медведчука были подкреплены согласованием СБУ. А вот меры в отношении Порошенко СБУ не поддержала.

Инициатива ввести санкции против Порошенко поступила от Кабмина – на основании информации от нового главы Государственной службы финансового мониторинга (Финмон) Филиппа Пронина. При этом, как утверждает источник издания в правительстве, Шмыгаль фактически снял с сбея ответственность за это решение.

"Докладывала вопрос на Кабмине и подписала все документы вице-премьер по экономике Юлия Свириденко, а не министр финансов Сергей Марченко, в систему которого входит Финмон. Подписала представление на СНБО также Юлия Свириденко, а не премьер-министр Шмыгаль, сделавший предусмотрительный шаг в сторону", – говорится в материале.

Как сообщил источник издания в СНБО, санкции в отношении Порошенко должны были ввести еще в начале января, 3-5 числа. Решение, по словам собеседника, пришлось отложить, так как глава СБУ Василий Малюк не стал согласовывать вопрос.

Это, по словам источника, "сильно разозлило" президента Украины Владимира Зеленского. "Команда Малюка подготовила для президента служебную записку из десяти пунктов, где расписала все риски такого шага в отношении Порошенко, включая сомнительную законность этого решения, внутреннее противостояние в обществе, парламентский кризис, реакцию международных партнеров и т.д.", – указано в материале.

Источники в СБУ объяснил, что в ведомстве "никто не считает Петра Порошенко "белым и пушистым". Однако там "ясно понимают", что такое решение на фоне внешних вызовов может привести к расколу общества, а потому санкции не поддержали.

Автор материала также обращает внимание на странное совпадение. Прямо в день принятия решения о санкциях против Порошенко СБУ объявила о разоблачении Дмитрия Козюры, начальника Антитеррористического штаба СБУ. "Особенно интересным является тот момент, что последний является племянником генерал-полковника ФСБ России Алексея Козюры. Однако еще большей изюминкой стало то, что в разоблачении предателя лично принял участие Василий Малюк", – говорится в материале.

Источники в правительстве считают, что таким образом Малюк якобы решил "перестраховаться" и "защититься от Зеленского". В СБУ в то же время уверяют: совпадение случайное, следователи ждали передаче Козюре очередной суммы, чтобы в деле появился еще один эпизод. "Так или так, старожилы Банковой очень удивлены тем, что Василий Малюк позволил себе отказать президенту в исполнении желаний, и вся реализация сделки легла на Финмониторинг", – отмечается в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НБУ ответил, национализируют ли банк Порошенко из-за санкций. Речь идет о Международном инвестиционном банке (МИБ), в котором народный депутат и пятый президент владеет 64,98% акций.

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