Самый большой "куш" в истории Кентукки: анонимный игрок выиграл джекпот Powerball

26 апреля 2025 года анонимный игрок из Кентукки выиграл джекпот Powerball в размере 167,3 миллиона долларов, что стало самым большим выигрышем в истории штата. Счастливый билет был приобретен на автозаправке Джорджтауна.

Видео дня

Об этом сообщает USA Today. Счастливый билет был приобретен на заправке в Джорджтауне. Иронично, что именно этот город уже во второй раз стал местом судьбоносного выигрыша – в 2009 году там также был выигран предыдущий рекордный джекпот в размере 128,6 миллиона долларов.

Исторические выигрышные номера для розыгрыша в субботу, 26 апреля 2025 года, были такими: 1, 12, 14, 18, 69, а номер Powerball – 2. После того, как никто не выиграл джекпот в среду, приз вырос до огромной суммы, которую теперь уносит один счастливчик.

У победителя есть выбор между получением единовременной выплаты в размере 77,3 миллиона долларов или аннуитетизированным призом в размере 167,3 миллиона долларов (до уплаты налогов). Оба варианта предлагают ему финансовую безопасность на долгие годы.

Президент и генеральный директор лотереи Кентукки Мэри Гарвилл назвала этот выигрыш настоящим событием не только для лотереи, но и для всей местной общины. По ее словам, это немаловажный момент для розничных торговцев и особенно для игроков, которым теперь снова напомнили о реальности больших выигрышей.

Интересно, что в последний раз джекпот Powerball выигрывали у Кентукки более десяти лет назад – в 2010 году в городе Симпсонвилль. Поэтому субботний выигрыш не только установил новый рекорд, но и положил конец многолетнему перерыву. На данный момент победитель остается анонимным, и пока неизвестно, когда или вообще будет объявлено его имя.

Джекпот в размере 167,3 миллионов долларов также стал третьим выигранным джекпотом Powerball в 2025 году после выигрышей в Орегоне ($328,5 млн) в январе и в Калифорнии ($526,5 млн) в марте. Чтобы сыграть в Powerball, нужно приобрести билет за 2 доллара, выбрать шесть чисел (пять белых шаров от 1 до 69 и один красный Powerball от 1 до 26) или воспользоваться опцией "Быстрый выбор", где числа генерируются автоматически.

Также можно добавить Power Play за 1 доллар для увеличения выигрышей (кроме джекпота). Розыгрыши Powerball проходят три раза в неделю: в понедельник, среду и субботу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 45-летний житель Мичигана выиграл $1 миллион в лотерее благодаря случайной ошибке. Он хотел приобрести другой скретч-билет, но кассир по ошибке продал ему билет "Major Cashword", который и принес ему фантастический выигрыш.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!