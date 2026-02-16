'Самое тяжелое – когда ты выполняешь свою работу, а потом все разрушается': медиа показали героическую работу энергетиков ДТЭК

Энергетики ДТЭК показали в каких сложных условиях приходится ремонтировать теплоэлектростанции после вражеских обстрелов.

Видео дня

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

"Самое тяжелое – это когда ты выполняешь свою работу, а потом все разрушается", – рассказал энергетик ДТЭК Максим.

Он добавил, что часто подменяет коллег, которые болеют после 12-часовых смен.

"Мы его отремонтировали, перестроили, запустили. Из дымохода поднимается дым. А потом бах – и нам приходится начинать все сначала", – поделились энергетики.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россия атаковала ТЭС ДТЭК Рината Ахметова более 220 раз.