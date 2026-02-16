Видео дня
"Самое тяжелое – когда ты выполняешь свою работу, а потом все разрушается": медиа показали героическую работу энергетиков ДТЭК
Энергетики ДТЭК показали в каких сложных условиях приходится ремонтировать теплоэлектростанции после вражеских обстрелов.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
"Самое тяжелое – это когда ты выполняешь свою работу, а потом все разрушается", – рассказал энергетик ДТЭК Максим.
Он добавил, что часто подменяет коллег, которые болеют после 12-часовых смен.
"Мы его отремонтировали, перестроили, запустили. Из дымохода поднимается дым. А потом бах – и нам приходится начинать все сначала", – поделились энергетики.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения россия атаковала ТЭС ДТЭК Рината Ахметова более 220 раз.