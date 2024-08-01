С февраля 2022 года энергетики ДТЭК 41 раз 'поднимали' ТЭС с нуля после обстрелов

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК 41 раз поднимали теплоэлектростанции с нуля после массированных обстрелов.

Видео дня

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

"Энергетиков часто спрашивают, когда все возобновим после обстрелов и почему это нельзя делать быстрее. Но если упомянуть, то мы это уже делали… 41 раз. Ровно столько раз с февраля 2022 года энергетики ТЭС ДТЭК Энерго поднимали станции с нуля и возобновляли их работу после обстрелов", – написал он.

Салеев объяснил, что станция "на нуле" – это когда ТЭС полностью аварийно выключается из сети. То есть не производит электроэнергию и не отпускает ее в энергосистему. По его словам, "поднять" оборудование и возобновить генерацию электростанции в сеть в каждом отдельном случае – это тяжелейшая работа.

"Каждый раз это все приходится делать, несмотря на многочисленные разрушения и другие последствия обстрелов, которые, поверьте, колоссальные. Ибо более 180 атак, переживших теплоэлектростанции компании с начала полномасштабного вторжения, бесследно пройти не могут. Особенно "болезненными" были атаки последних месяцев. Есть 90% поврежденных или разрушенных мощностей, огромные дыры в крышах и стенах станций", – отметил он.

Салеев добавил, что сейчас энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденное оборудование, а их главная задача – восстановить максимум возможного к началу отопительного сезона и продолжать делать это в течение всей зимы.

"Но после столь масштабных разрушений значительную часть работ по восстановлению придется делать и в 2025 году, и впоследствии. Ибо полноценное восстановление – это работа на годы", – подчеркнул он.

Ранее в ДТЭК Рината Ахметова сообщали, что в этом году компания планирует вложить в ремонты и восстановление поврежденных от обстрелов теплоэлектростанций около 3,9 млрд грн, что соответствует прошлогодним вложениям.