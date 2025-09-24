Рынок будет справедливым только после сокращения перечня защищенных потребителей, – Рябцев

Долги на рынке электроэнергии в значительной степени растут из-за так называемых защищенных потребителей – предприятия или организации, которые государство отнесло к критически важным и которые получили особые условия поставки.

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"Сократить перечни защищенных потребителей – это первое, что нужно сделать. Не могут присутствовать на рынке субъекты хозяйствования, которые что-то потребляют и за это не платят. Вообще не платят", – подчеркнул он.

По словам эксперта, есть предприятия, которые объективно имеют право на льготы, в частности водоканалы в прифронтовых регионах. В то же время нынешний перечень включает бизнесы, которые получают прибыль, но избегают оплаты.

"Если, например, какой-то цирк у нас становится предприятием критической инфраструктуры и не платит за электрическую энергию, проводя различные представления, собирая за это деньги, то возникает вопрос, а точно ли у нас цирк является предприятием критической инфраструктуры. Или если частное предприятие с годовым оборотом в миллиард гривен также не платит, то может что-то в консерватории подправить", – отметил Рябцев.

Он напомнил, что профильные эксперты и участники рынка давно призывают правительство пересмотреть этот список и оставить в нем только тех, кто действительно выполняет критически важные функции для общества.

"Но у нас сейчас очередная дорожная карта была принята, и эту разработку соответствующего проекта решения правительства снова отложили, теперь уже до 1 января следующего года. То есть эти все предприятия могут не платить за потребленную электрическую энергию до конца этого года как минимум. И это означает, что на соответствующую сумму вырастут долговые обязательства на этом самом рынке", – отметил эксперт.

Рябцев подчеркнул, что дальнейшее промедление правительства будет только углублять кризис. "Чем быстрее правительство наконец поймет, что от его действий зависит наличие и отсутствие долгов, тем лучше будет всем на этом самом рынке, и тем справедливее будет этот рынок", – подытожил он.

Ранее эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что долги остаются серьезным барьером для развития энергосектора несмотря на то, что инвесторы готовы вкладывать в украинскую энергетику, а внутренние компании уже активно строят объекты ВИЭ.