Румынские фермеры снова заблокировали границу с Украиной: в ГПСУ сделали заявление

На территории Румынии 14 января фермеры снова заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Вчера происходило тоже самое, но уже вечером граница была разблокирована.

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Около 14:00 от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о возобновлении блокирования румынскими фермерами и аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет", находящегося напротив украинского пункта пропуска "Порубное". Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

"Оформление всех видов транспортных средств, а также пешеходов на выезд из Украины осуществляется установленным порядком. Напоминаем, что вчера подобное блокирование движения на территории Румынии продолжалось 6 часов", – говорится в заявлении.

Напомним, 13 января румынские фермеры начали блокировать пункт пропуска "Сирет". Однако уже вечером они перестали блокировать движение.

Также продолжается блокировка польско-украинской границы. По состоянию на утро 14 января в очередях на въезд в Украину стоит 1100 грузовиков.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что до сих пор заблокировано три пункта пропуска. Речь идет о "Ягодин", "Раве-Руськой" и "Краковец". Самая большая очередь на "Раве-Руськой".

Как сообщал ранее OBOZ.UA, местные власти в польской Медице не выдали перевозчикам разрешение на забастовку. Протестующие собирались заблокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Медика – Шегини" с 15 января по 15 марта. Поскольку фермеры уже прекратили свою забастовку на этом КПП, пока он останется открытым для фур.

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