Россияне массово возвращаются к наличным деньгам: что происходит и чем грозит

Российская экономика военного времени столкнулась с новым вызовом, когда граждане и бизнес стремительно отказываются от безналичных расчетов. Согласно последним данным, с начала 2026 года в обращение поступило рекордное количество наличных денег – 1,56 трлн рублей ($20 млрд).

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Такое вливание налички стало самым масштабным всплеском, не считая периода пандемии COVID-19. Об этом сообщает BBC.

Почему россияне снимают рубли

Главным катализатором "наличного бума" стали регулярные сбои в работе связи и инфраструктуры. На фоне атак беспилотников власти вынуждены отключать мобильный интернет на крупных территориях. Без стабильной сети терминалы в магазинах не работают, и карточные платежи становятся невозможными. Наличие бумажных купюр возвращает россиянам "чувство безопасности в чрезвычайных ситуациях".

Нынешняя волна изъятия денег счетов продолжает тенденцию прошлых лет. Ранее россияне штурмовали банкоматы в периоды максимальной неопределенности, в частности, после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года и во время мятежа ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года.

Даже высокая доходность по банковским вкладам, когда крупнейшие банки, такие как Сбербанк, предлагают около 10% годовых, не удерживает россиян. Только за май со счетов было снято 550 млрд рублей, из которых 200 млрд – это досрочно закрытые срочные депозиты. В целом российское общество возвращается к привычке советской эпохи хранить сбережения "под матрасом".

Бизнес уходит в тень из-за налогов

Второй мощный фактор – реакция малого и среднего бизнеса на резкое усиление налогового бремени. С января правительство подняло НДС до 22% и снизило порог для его обязательной уплаты небольшими компаниями.

Столкнувшись с угрозой банкротства и падением прибыли, аптеки, рестораны, салоны красоты и розничные магазины начали массово стимулировать клиентов платить наличными зачастую предлагая за это скидки.

По данным опроса ассоциации "Опора России", около 6% предпринимателей уже признались в использовании "теневых схем" и отказе от выдачи кассовых чеков, чтобы искусственно занижать официальный оборот.

Более того, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов предупредил о "весьма тревожных признаках" возвращения серых зарплат "в конвертах". Деньги перестали возвращаться в банковскую систему через терминалы самообслуживания и банкоматы и оседают на руках у населения.

Чем это грозит экономике

Массовый уход в "тень" бьет по государственному бюджету в критический момент. Из-за затяжного конфликта дефицит казны растет, и Кремлю необходим каждый рубль.

Экономическая ситуация в стране в целом замедляется: Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,4%, что обещает стать самым слабым результатом за последние четыре года. Хотя нефтегазовый сектор временно выигрывает от высоких цен на нефть, общая стагнация очевидна.

Эксперты отмечают, что действия властей вошли в жесткий резонанс. С одной стороны, налоговые органы пытаются максимизировать сборы за счет повышения ставок и штрафов. С другой стороны, силовые ведомства, отключая мобильный интернет из соображений безопасности, парализуют безналичную инфраструктуру и буквально вынуждают людей переходить на кэш.

Такое противоречие подрывает стратегию цифровизации доходов и радикально усложняет сбор налогов, загоняя российскую экономику в глубокую серую зону.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на фоне опасений, что Кремль может конфисковать их активы для финансирования военных расходов, российские миллиардеры массово выводят деньги в ОАЭ, Турцию и Монако. Только с начала 2026 года из России могли "утечь" десятки миллиардов долларов – в криптовалюту, золото, недвижимость и иностранные инвестиционные фонды.

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